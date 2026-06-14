Keluhkan Sesak Napas dan Nyeri Dada, Karyawan Salon di Pringsewu Ditemukan Meninggal

PEGAWAI - Seorang pria yang biasa disapa Ardian (44) ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah kontrakan di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung, Minggu (14/6/2026) pagi.

Ringkasan Berita: Pria bernama Ardian (44) ditemukan meninggal di kontrakan Pekon Rejosari, Pringsewu

Sebelum meninggal sempat keluhkan sesak napas dan nyeri dada

Korban bekerja di salon dan tinggal menumpang di Ambarawa

Tribunlampung.co.id, Pringsewu - Seorang pria yang dikenal dengan nama panggilan Ardian (44) ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakan di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung, Minggu (14/6/2026) pagi.

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Sebelum meninggal, korban sempat mengeluhkan sesak napas dan nyeri di dada.

Korban yang sehari-hari bekerja di sebuah salon kecantikan itu ditemukan dalam posisi terbaring di lantai beralas karpet sekitar pukul 08.00 WIB.

Kapolsek Pringsewu Kota, AKP Ramon Zamora, mengatakan peristiwa itu pertama kali diketahui oleh Muhabit alias Puput, rekan korban, yang hendak mengajak korban sarapan.

“Saksi mencoba membangunkan korban, namun tidak ada respons. Setelah dicek, korban sudah tidak sadarkan diri sehingga saksi meminta bantuan warga sekitar dan melaporkan kejadian itu kepada aparat pekon serta kepolisian,” kata Ramon, Minggu (14/6/2026).

Petugas yang datang ke lokasi kemudian mengevakuasi korban ke RSUD Pringsewu.

Berdasarkan pemeriksaan tenaga medis, korban dinyatakan telah meninggal dunia.

Dari hasil keterangan sejumlah saksi, korban sebelumnya sempat berkumpul bersama rekan-rekannya di rumah kontrakan tersebut pada malam hari dan berkaraoke hingga sekitar pukul 23.00 WIB.

Seusai kegiatan itu, korban mulai mengeluhkan sesak napas dan nyeri dada.

Rekannya sempat menawarkan pengobatan tradisional berupa kerokan, namun ditolak.

Sekitar pukul 02.00 WIB, salah satu rekan melihat korban masih duduk di dapur dan mengaku tidak bisa tidur karena sesak.

Pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 WIB, korban masih sempat berkomunikasi dan minum teh, meski keluhan sakit di dada masih dirasakan.

Namun, saat hendak dibangunkan untuk sarapan sekitar pukul 08.00 WIB, korban sudah tidak merespons.

Hasil pemeriksaan medis tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.