ALIHKAN PENDAKIAN - Izan Maulana (22), mahasiswa semester akhir di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandar Lampung. Mahasiswa Lampung Gagal ke Dempo, Alihkan Pendakian ke Tanggamus Imbas Kenaikan Pertamax.

Ringkasan Berita: Kenaikan Pertamax dan BBM non-subsidi berdampak pada rencana perjalanan wisata

Mahasiswa Lampung, Izan Maulana (22), batal ke Gunung Dempo

Rombongan memilih Gunung Tanggamus sebagai destinasi alternatif

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, khususnya Pertamax, serta kenaikan sejumlah komoditas mulai berdampak pada rencana perjalanan wisata sebagian masyarakat Lampung.

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Banyak agenda liburan yang sebelumnya sudah disusun kini harus disesuaikan dengan kondisi keuangan.

Salah satu yang merasakan dampaknya adalah Izan Maulana (22), mahasiswa semester akhir di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandar Lampung.

Ia bersama rekan-rekannya semula merencanakan perjalanan motor lintas provinsi menuju Gunung Dempo di Pagar Alam, Sumatera Selatan, pada awal Juli 2026.

Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan dan dialihkan ke destinasi yang lebih dekat, yakni Gunung Tanggamus di Lampung.

Keputusan itu diambil setelah mereka mempertimbangkan kenaikan biaya perjalanan, terutama konsumsi bahan bakar.

“Iya, akhirnya kami putuskan ganti tujuan ke Tanggamus karena kalau ke Dempo biaya BBM-nya cukup berat dengan kondisi sekarang,” kata Izan, Minggu (14/6/2026).

Menurut Izan, perjalanan menggunakan sepeda motor 125–150 cc yang selama ini menjadi pilihan utama mereka kini membutuhkan perhitungan lebih matang.

Kenaikan harga Pertamax membuat biaya perjalanan lintas provinsi dinilai tidak lagi sebanding dengan kemampuan anggaran mahasiswa.

Selain bahan bakar, dampak kenaikan harga juga dirasakan pada kebutuhan logistik perjalanan seperti makanan dan perlengkapan berkemah.

Hal ini membuat total biaya yang harus disiapkan meningkat cukup signifikan dibanding perencanaan awal.

Meski demikian, Izan menilai perubahan destinasi bukan berarti mengurangi makna perjalanan mereka.

Kebersamaan dan kesempatan untuk melepas penat dari aktivitas akademik tetap menjadi tujuan utama.

“Yang penting tetap bisa jalan bareng teman-teman. Ini juga buat healing sebelum lanjut ngerjain skripsi lagi,” ujarnya.

Ia mengaku berharap kondisi harga kebutuhan, terutama BBM, dapat lebih stabil ke depannya karena berdampak luas tidak hanya pada mobilitas, tetapi juga harga barang kebutuhan sehari-hari masyarakat.