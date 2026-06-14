Malamnya Karaoke, Paginya Karyawan Salon di Pringsewu Ditemukan Tak Bernyawa  

MENINGGAL DI KONTRAKAN - Polisi memasang police line di lokasi ditemukannya karyawan salon yang meninggal dunia di sebuah rumah kontrakan di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung, Minggu (14/6) pagi.

Ringkasan Berita: Ardian (44), seorang karyawan salon ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah kontrakan di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu

pada malam sebelum kejadian korban diketahui sempat berkumpul bersama sejumlah rekannya di rumah kontrakan tersebut dan berkaraoke hingga sekitar pukul 23.00 WIB.

Tribunlampung.co.id, Pringsewu - Ardian (44), seorang karyawan salon ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah kontrakan di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung, Minggu (14/6/2026) pagi.

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Dari hasil penyelidikan sementara polisi, pada malam sebelum kejadian korban diketahui sempat berkumpul bersama sejumlah rekannya di rumah kontrakan tersebut dan berkaraoke hingga sekitar pukul 23.00 WIB.

Sejumlah saksi menyebut, setelah kegiatan tersebut korban mengeluhkan sesak napas dan nyeri di dada sebelah kiri.

Rekan korban sempat menawarkan untuk dikerok, namun ditolak.

Sekitar pukul 02.00 WIB, salah satu rekan korban terbangun dan melihat korban masih duduk di ruang dapur.

Saat ditanya mengapa belum tidur, korban mengaku dadanya sesak dan tidak bisa tidur.

Korban yang sehari-hari bekerja di sebuah salon kecantikan itu ditemukan dalam posisi terbaring di lantai beralas karpet sekitar pukul 08.00 WIB.

“Sekitar pukul 07.00 WIB korban masih bisa diajak berkomunikasi dan sempat minum teh, tetapi masih mengeluhkan sakit di dada. Korban kemudian memilih berbaring untuk beristirahat,” ujar Kapolsek Pringsewu Kota AKP Ramon Zamora.

Peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh Muhabit alias Puput, rekan korban. Saat itu, saksi bermaksud mengajak korban sarapan pagi.

Saksi mencoba membangunkan korban, namun tidak ada respons.

“Setelah dicek, korban diduga sudah tidak sadarkan diri sehingga saksi meminta bantuan warga sekitar danmelaporkan kejadian itu kepada aparat pekon serta kepolisian,” tambah Ramon.

Petugas yang tiba di lokasi kemudian mengevakuasi korban ke RSUD Pringsewu. Berdasarkan pemeriksaan tenaga medis, korban dinyatakan telah meninggal dunia.

Hasil pemeriksaan medis tidak menemukan adanya luka maupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Hingga kini, polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan identitas lengkap dan asal-usul korban.

Menurut polisi, korban tidak membawa identitas diri dan selama ini hanya dikenal dengan nama panggilan Ardian.