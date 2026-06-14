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Kecelakaan Beruntun di Bandar Lampung, Mobil Seruduk Motor, Pedagang, dan Kendaraan Parkir

Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Kartini, Kota Bandar Lampung, Minggu (14/6/2026) dini hari sekitar pukul 00.10 WIB. 

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Penulis: Dominius Desmantri Barus | Editor: taryono
zoom-inlihat foto Kecelakaan Beruntun di Bandar Lampung, Mobil Seruduk Motor, Pedagang, dan Kendaraan Parkir
Tribunlampung.co.id/tangkapan layar
KECELAKAAN - Mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Kartini, Kota Bandar Lampung, Minggu (14/6/2026) dini hari sekitar pukul 00.10 WIB. 
Ringkasan Berita:
  • Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Kartini, Bandar Lampung, Minggu (14/6/2026) dini hari pukul 00.10 WIB.
  • Mobil Nissan Grand Livina diduga hilang konsentrasi dan menabrak beberapa kendaraan serta pedagang.
  • Awalnya menabrak motor Honda Beat di depan Central Plaza.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Kartini, Kota Bandar Lampung, Minggu (14/6/2026) dini hari sekitar pukul 00.10 WIB. 

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Satu unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu yang dikemudikan pria berinisial AR diduga kehilangan konsentrasi hingga menabrak sejumlah kendaraan, gerobak pedagang, dan beberapa orang di dua titik lokasi berbeda.

Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, Kompol Raden Manggala Agung, menjelaskan peristiwa bermula saat mobil tersebut melaju dari arah RS Bumi Waras menuju Jalan Kartini. 

Saat melintas di depan Central Plaza, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, kendaraan tersebut menabrak sepeda motor Honda Beat warna putih-biru yang dikendarai AH.

Akibat benturan tersebut, pengendara sepeda motor terjatuh dan mengalami luka-luka.

“Setelah menabrak sepeda motor, kendaraan tetap melaju ke arah Bambu Kuning,” ujar Kompol Raden Manggala Agung.

Setibanya di depan Bank Panin, Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjungkarang Barat, mobil kembali menabrak gerobak angkringan dan gerobak martabak yang berada di pinggir jalan. 

Dalam insiden tersebut, dua orang berinisial SW dan A turut menjadi korban setelah terdampak tabrakan dan mengalami luka-luka.

“Keduanya telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis,” tambahnya.

Kendaraan baru berhenti setelah menabrak tiga sepeda motor yang sedang terparkir serta satu unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu di sekitar lokasi kejadian.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah orang mengalami luka-luka serta sejumlah kendaraan dan fasilitas usaha pedagang mengalami kerusakan.

Hingga saat ini, kasus kecelakaan tersebut masih ditangani oleh Satlantas Polresta Bandar Lampung untuk penyelidikan lebih lanjut, termasuk untuk memastikan penyebab pasti insiden tersebut.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )

Sumber: Tribun Lampung
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