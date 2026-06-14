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Perkuat Disiplin Pegawai, Lapas Kalianda Gandeng Kodim 0421 Lamsel Gelar Latihan FMD

Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda, Beni Nurrahman, mengatakan bahwa kegiatan FMD merupakan salah satu langkah strategis dalam

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Penulis: Dominius Desmantri Barus | Editor: taryono
zoom-inlihat foto Perkuat Disiplin Pegawai, Lapas Kalianda Gandeng Kodim 0421 Lamsel Gelar Latihan FMD
Tribunlampung.co.id/Humas Paskal
PELATIHAN - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kalianda bekerja sama dengan Kodim 0421 Lampung Selatan menggelar Latihan Fisik, Mental, dan Disiplin (FMD) bagi seluruh pegawai, Sabtu (13/6/2026). 
Ringkasan Berita:
  • Lapas Kelas IIA Kalianda dan Kodim 0421 Lampung Selatan menggelar Latihan Fisik, Mental, dan Disiplin (FMD) bagi pegawai, Sabtu (13/6/2026).
  • Kegiatan bertujuan memperkuat disiplin, karakter, dan profesionalisme aparatur pemasyarakatan.

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan – Dalam upaya memperkuat kedisiplinan dan solidaritas aparatur, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kalianda bekerja sama dengan Kodim 0421 Lampung Selatan menggelar Latihan Fisik, Mental, dan Disiplin (FMD) bagi seluruh pegawai, Sabtu (13/6/2026).

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Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Lapas Kalianda ini diikuti oleh seluruh pegawai dan dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda bersama personel TNI dari Kodim 0421 Lampung Selatan.

Latihan tersebut merupakan bagian dari pembinaan internal untuk membentuk karakter aparatur yang tangguh, meningkatkan rasa tanggung jawab, serta menanamkan budaya kerja yang disiplin, profesional, dan berintegritas di lingkungan pemasyarakatan.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta menerima berbagai materi, mulai dari pembinaan kedisiplinan, latihan fisik, hingga penguatan mental yang dipandu oleh personel TNI. 

Kegiatan ini juga dirancang untuk memperkuat jiwa korsa, meningkatkan kesiapsiagaan dalam pelaksanaan tugas, serta menumbuhkan loyalitas terhadap organisasi.

Kepala Lapas Kelas IIA Kalianda, Beni Nurrahman, mengatakan bahwa kegiatan FMD merupakan salah satu langkah strategis dalam penguatan sumber daya manusia, agar seluruh pegawai memiliki komitmen yang sejalan dalam menjalankan tugas pemasyarakatan.

Ia menegaskan bahwa disiplin menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan yang optimal.

“Disiplin bukan hanya soal hadir tepat waktu, tetapi juga tentang kesungguhan dalam menjalankan amanah. Setiap pegawai harus memiliki komitmen, loyalitas, dan tanggung jawab yang sama terhadap organisasi. Tidak boleh ada setengah hati dalam bekerja maupun dalam mengikuti setiap kegiatan kedinasan,” ujar Beni, Sabtu (13/6/2026).

Melalui pelatihan ini, Lapas Kalianda berharap dapat memperkuat soliditas antarpersonel serta membentuk aparatur yang lebih tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan ke depan.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )

Tags
pegawai
Latihan
Kalianda
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