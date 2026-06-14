Pesan Disdikbud Bandar Lampung untuk Siswa yang Kini sedang Libur Sekolah   

KEGIATAN BERMANFAAT - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, M Nur Ramdhan mengimbau para siswa agar memanfaatkan masa libur sekolah dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan mendukung proses pembelajaran ketika kembali masuk sekolah, Minggu (14/6/2026).

Ringkasan Berita: para siswa diminta memanfaatkan masa libur sekolah dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan mendukung proses pembelajaran ketika kembali masuk sekolah.

diisi dengan aktivitas positif seperti membaca, mengembangkan keterampilan, mengikuti kegiatan keagamaan, olahraga, maupun membantu orang tua di rumah.

siswa dapat mengikuti kegiatan yang diberikan oleh guru, seperti pembentukan karakter, serta tetap menjalankan aktivitas ibadah dan olahraga secara rutin

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, M Nur Ramdhan mengimbau para siswa agar memanfaatkan masa libur sekolah dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan mendukung proses pembelajaran ketika kembali masuk sekolah.

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Ia berharap waktu libur tidak hanya digunakan untuk beristirahat, tetapi juga diisi dengan aktivitas positif seperti membaca, mengembangkan keterampilan, mengikuti kegiatan keagamaan, olahraga, maupun membantu orang tua di rumah.

"Liburan sebaiknya diisi dengan kegiatan-kegiatan positif yang dapat mendukung proses pembelajaran saat kembali masuk sekolah nanti," ujarnya, Minggu (14/6/2026).

Kadisdikbud Lampung Thomas Amirico sebelumnya mengimbau para peserta didik agar tetap melakukan kegiatan positif selama masa libur sekolah dan menjaga produktivitas.

Ia berharap siswa dapat mengikuti kegiatan yang diberikan oleh guru, seperti pembentukan karakter, serta tetap menjalankan aktivitas ibadah dan olahraga secara rutin.

“Selama libur sekitar satu bulan ini, diharapkan orang tua juga dapat mengawasi tumbuh kembang anak, termasuk aktivitas bermain mereka,” kata Thomas.

Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dia menjelaskan untuk sementara tidak disalurkan selama masa libur sekolah semester genap dan akhir tahun ajaran 2025-2026.

Penghentian sementara program tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menetapkan penyaluran makanan bergizi hanya dilakukan saat kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung di sekolah.

Penghentian sementara MBG berlaku selama masa libur sekolah yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 13 Juli 2026.

"Program Makan Bergizi Gratis dihentikan sementara selama libur sekolah dan akan kembali berjalan saat siswa mulai masuk sekolah pada tahun ajaran baru," kata M Nur Ramdhan.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian pola distribusi yang dilakukan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

Sebelumnya, BGN masih menyalurkan makanan untuk hari libur dalam bentuk paket yang dapat dibawa pulang oleh siswa.

Namun, skema tersebut kini tidak lagi diterapkan sehingga distribusi MBG hanya dilakukan saat aktivitas belajar mengajar berlangsung di sekolah.

Diketahui, masa libur semester genap dan akhir tahun ajaran 2025-2026 di sejumlah daerah di Indonesia berlangsung pada akhir Juni hingga pertengahan Juli 2026.

Tahun ajaran baru 2026-2027 dijadwalkan dimulai secara serentak pada Senin, 13 Juli 2026.