Truk Bermuatan Gabah Tergelincir di Jalinbar Pesawaran, Arus Lalu Lintas Sempat Tersendat

TERGULING - Sebuah truk bermuatan gabah mengalami out of control (OC) di Jalan Lintas Barat (Jalinbar), tepatnya di Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Minggu (14/6/2026) pagi.

Ringkasan Berita: Kasat Lantas Polres Pesawaran, AKP Suarjono Suryaningrat, membenarkan insiden truk OC di Jalinbar Desa Wiyono.

Kejadian terjadi Minggu (14/6/2026) pukul 07.45 WIB.

Truk BE 8060 A bermuatan gabah diduga kehilangan kendali.

Tribunlampung.co.id, Pesawaran - Kasat Lantas Polres Pesawaran, AKP Suarjono Suryaningrat, memastikan bahwa insiden truk bermuatan gabah yang mengalami out of control (OC) di Jalan Lintas Barat (Jalinbar) Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, telah ditangani oleh petugas di lapangan.

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Ia menyebut kejadian tersebut terjadi pada Minggu (14/6/2026) sekitar pukul 07.45 WIB.

“Benar, sekitar pukul 07.45 WIB terjadi insiden kendaraan R6 truk bernomor polisi BE 8060 A yang mengangkut gabah mengalami out of control di Jalinbar Desa Wiyono, Gedong Tataan. Anggota kami sudah berada di TKP untuk melakukan penanganan dan pengaturan lalu lintas,” kata Suarjono kepada Tribun Lampung.

Menurutnya, truk dengan nomor polisi BE 8060 A itu diduga kehilangan kendali saat melintas sehingga sempat menyebabkan gangguan arus kendaraan di sekitar lokasi kejadian.

Petugas Satlantas Polres Pesawaran kemudian segera melakukan pengaturan lalu lintas untuk mencegah kemacetan lebih panjang.

Beruntung, peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Sopir truk dilaporkan dalam kondisi selamat dan tidak mengalami luka serius.

“Sementara untuk sopir dalam kondisi aman. Saat ini petugas masih melakukan penanganan di lokasi agar arus lalu lintas kembali normal dan tidak terjadi kemacetan yang lebih panjang,” ujarnya.

(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)