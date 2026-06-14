Berita Lampung

Truk Bermuatan Gabah Tergelincir di Jalinbar Pesawaran, Arus Lalu Lintas Sempat Tersendat

AKP Suarjono Suryaningrat, memastikan bahwa insiden truk bermuatan gabah yang mengalami out of control

Tayang:
Penulis: Oky Indra Jaya | Editor: taryono
zoom-inlihat foto Truk Bermuatan Gabah Tergelincir di Jalinbar Pesawaran, Arus Lalu Lintas Sempat Tersendat
Tribunlampung.co.id/Satlantas Pesawaran
TERGULING - Sebuah truk bermuatan gabah mengalami out of control (OC) di Jalan Lintas Barat (Jalinbar), tepatnya di Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Minggu (14/6/2026) pagi. 
Ringkasan Berita:
  • Kasat Lantas Polres Pesawaran, AKP Suarjono Suryaningrat, membenarkan insiden truk OC di Jalinbar Desa Wiyono.
  • Kejadian terjadi Minggu (14/6/2026) pukul 07.45 WIB.
  • Truk BE 8060 A bermuatan gabah diduga kehilangan kendali.

Tribunlampung.co.id, Pesawaran - Kasat Lantas Polres Pesawaran, AKP Suarjono Suryaningrat, memastikan bahwa insiden truk bermuatan gabah yang mengalami out of control (OC) di Jalan Lintas Barat (Jalinbar) Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, telah ditangani oleh petugas di lapangan.

Baca juga: Perkuat Disiplin Pegawai, Lapas Kalianda Gandeng Kodim 0421 Lamsel Gelar Latihan FMD

 Ia menyebut kejadian tersebut terjadi pada Minggu (14/6/2026) sekitar pukul 07.45 WIB.

“Benar, sekitar pukul 07.45 WIB terjadi insiden kendaraan R6 truk bernomor polisi BE 8060 A yang mengangkut gabah mengalami out of control di Jalinbar Desa Wiyono, Gedong Tataan. Anggota kami sudah berada di TKP untuk melakukan penanganan dan pengaturan lalu lintas,” kata Suarjono kepada Tribun Lampung.

Menurutnya, truk dengan nomor polisi BE 8060 A itu diduga kehilangan kendali saat melintas sehingga sempat menyebabkan gangguan arus kendaraan di sekitar lokasi kejadian.

Petugas Satlantas Polres Pesawaran kemudian segera melakukan pengaturan lalu lintas untuk mencegah kemacetan lebih panjang.

Beruntung, peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Sopir truk dilaporkan dalam kondisi selamat dan tidak mengalami luka serius.

“Sementara untuk sopir dalam kondisi aman. Saat ini petugas masih melakukan penanganan di lokasi agar arus lalu lintas kembali normal dan tidak terjadi kemacetan yang lebih panjang,” ujarnya.

(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)

Sumber: Tribun Lampung
Tags
kecelakaan
gabah
Pesawaran
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Berita Lampung
Video Pilihan
Modus Motor Mogok! Begal Sadis Habisi Pemuda 20 Tahun di Tengah Kebun Sawit
Modus Motor Mogok! Begal Sadis Habisi Pemuda 20 Tahun di Tengah Kebun Sawit
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

Update Jadwal & Skor
Grup B - Matchday 1
Minggu, 14 Juni 2026 | 02:00 WIB
Qatar
Qatar
1 - 1
Switzerland
Swiss
Grup C - Matchday 1
Minggu, 14 Juni 2026 | 05:00 WIB
Brazil
Brasil
1 - 1
Morocco
Maroko
Grup C - Matchday 1
Minggu, 14 Juni 2026 | 08:00 WIB
Haiti
Haiti
0 - 1
Scotland
Skotlandia
Grup D - Matchday 1
Minggu, 14 Juni 2026 | 11:00 WIB
Australia
Australia
2 - 0
Turkiye
Turki
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga

Berita Populer

Memuat video…
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan