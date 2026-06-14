Harga Pertamax Naik, Pelaku Travel di Lampung Mulai Hitung Ulang Biaya Paket Wisata

TERDAMPAK - Owner Altourindo, Ahmad Al-Akhran atau yang akrab disapa Alkhan, mengakui kenaikan harga BBM dipastikan berdampak pada sektor transportasi yang menjadi salah satu komponen utama dalam paket perjalanan wisata.

Ringkasan Berita: Kenaikan BBM Pertamax Rp12.300→Rp16.250/liter sejak 10 Juni 2026 berdampak pada pariwisata Lampung, terutama transportasi.

Altourindo menyebut biaya operasional naik (BBM & tol).

Harga paket wisata belum naik, masih evaluasi anggaran namun berpotensi disesuaikan.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.550 per liter yang berlaku sejak 10 Juni 2026 mulai berdampak pada sektor pariwisata di Lampung, khususnya pelaku usaha perjalanan wisata.

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Owner Altourindo, Ahmad Al-Akhran atau yang akrab disapa Alkhan, mengatakan kenaikan BBM berpengaruh langsung terhadap biaya operasional, terutama pada sektor transportasi yang menjadi komponen utama dalam paket wisata.

“Sudah pasti berdampak, terutama di transportasi. Kendaraan untuk membawa wisatawan ke destinasi wisata ikut terpengaruh,” kata Alkhan, Minggu (14/6/2026).

Selain BBM, ia menyebut kenaikan biaya operasional lain seperti tarif tol turut menambah beban pengeluaran perusahaan travel.

“BBM naik, tol juga naik,” ujarnya.

Meski demikian, Altourindo belum menaikkan harga paket wisata yang ditawarkan kepada konsumen. Perusahaan masih melakukan evaluasi terhadap struktur anggaran yang ada.

“Jika dalam perhitungan masih bisa disubsidi dengan anggaran lama, maka harga belum naik. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan, tentu akan ada penyesuaian harga paket,” jelasnya.

Di sisi lain, permintaan paket wisata domestik di Lampung disebut masih stabil. Lampung masih menjadi salah satu destinasi alternatif yang diminati wisatawan.

“Untuk liburan dalam negeri, permintaan ke Lampung masih cukup tinggi. Lampung masih menjadi alternatif tujuan wisata,” kata Alkhan.

Meski biaya operasional meningkat, hingga saat ini belum terlihat penurunan permintaan paket wisata.

“Belum ada penurunan yang signifikan, masih banyak permintaan masuk,” ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi usaha travel sejauh ini masih berjalan normal meski terjadi kenaikan biaya operasional.

“Secara umum masih stabil,” pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus