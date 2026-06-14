Harga Pertamax Naik, Pelaku Wisata di Lampung: Belum Ganggu Minat Liburan

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Kenaikan harga Pertamax sejak 10 Juni 2026 mulai dirasakan dampaknya oleh sejumlah pelaku usaha di sektor pariwisata.

Meski demikian, pelaku industri perjalanan wisata menilai dampak kenaikan harga BBM tersebut masih dalam batas yang dapat dikelola dan belum memengaruhi minat masyarakat untuk berlibur.

Pemilik Adiyatama Tour & Travel, Adi Susanto, mengatakan, sektor yang paling terdampak dari kenaikan harga Pertamax adalah transportasi, mengingat operasional perjalanan wisata sangat bergantung pada penggunaan bahan bakar.

"Sudah pasti ada peningkatan biaya operasional perjalanan wisata, terutama pada sektor yang berkaitan langsung dengan penggunaan bahan bakar. Namun besaran kenaikannya masih relatif terkendali dan belum mengganggu aktivitas wisata secara signifikan," kata Adi, Minggu (14/6/2026).

Menurut Ketua DPD Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Lampung ini, wisatawan umumnya lebih mengutamakan kenyamanan dan kepuasan selama perjalanan dibandingkan perubahan harga yang masih dalam batas wajar.

Dia menjelaskan, komponen biaya yang paling terdampak adalah transportasi, baik bus pariwisata, travel maupun armada operasional lainnya. Sementara biaya penginapan dan konsumsi masih relatif stabil.

"Kemungkinan ada penyesuaian pada sektor lain karena biaya distribusi dan logistik ikut naik. Tetapi saat ini penginapan dan makanan masih relatif stabil," ujarnya.

Terkait harga paket wisata, Adi mengatakan, sebagian besar biro perjalanan masih berupaya mempertahankan harga yang telah dipasarkan kepada konsumen.

"Kami melakukan berbagai efisiensi agar konsumen tetap mendapatkan harga yang kompetitif. Namun jika kenaikan biaya operasional berlangsung dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin akan ada penyesuaian harga paket wisata secara bertahap," jelasnya.

Di tengah kenaikan harga BBM, Adi menyebut minat masyarakat untuk berwisata masih cukup tinggi. Hingga memasuki musim libur sekolah tahun 2026, permintaan paket wisata masih berjalan normal.

"Hingga saat ini permintaan masih tergolong normal dan sesuai tren musim liburan sekolah. Masyarakat memang semakin selektif dalam memilih paket wisata dan lebih mempertimbangkan aspek harga serta nilai manfaat, namun minat untuk berwisata tetap tinggi," kata Adi.

Untuk destinasi favorit, Adi menyebut Bali, Yogyakarta, Lombok, Labuan Bajo, dan Lampung masih menjadi pilihan utama wisatawan domestik. Di Lampung sendiri, destinasi seperti Pulau Pahawang, Teluk Kiluan, dan Gunung Anak Krakatau masih menjadi magnet kunjungan wisatawan.

Sementara untuk perjalanan ke luar negeri, Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan masih menjadi tujuan favorit karena akses yang mudah serta banyak pilihan paket wisata yang terjangkau.

Meski demikian, Adi mengungkapkan jumlah wisatawan mancanegara mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar yang berdampak pada biaya perjalanan ke luar negeri.