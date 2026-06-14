Puluhan SSB di Lampung Bersaing di Grassroots Festival Sepakbola Piala Presiden 2026

PENCARIAN BAKAT - Suasana kompetisi Grassroots Festival Sepakbola Piala Presiden 2026 di lapangan mini soccer Urip Sumoharjo, Bandar Lampung, Sabtu (13/6/2026).

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Puluhan sekolah sepak bola (SSB) dari berbagai daerah di Lampung bersaing unjuk gigi dalam ajang Grassroots Festival Sepakbola Piala Presiden 2026.

Kompetisi yang diikuti total 59 tim junior ini berlangsung di lapangan mini soccer Urip Sumoharjo, Bandar Lampung, sejak Sabtu (13/6/2026) kemarin.

Kompetisi sengit kelompok usia dini ini mempertandingkan dua kategori sekaligus, yakni U-10 dan U-12.

Jadwal pertandingan dibagi menjadi dua sesi.

Kategori U-10 yang diikuti oleh 27 tim bertanding pada 13–14 Juni 2026.

Adapun kategori U-12 diikuti oleh 32 tim yang akan berlaga pada 15–16 Juni 2026.

Ajang ini menjadi panggung pembuktian bagi pesepak bola cilik Bumi Ruwa Jurai untuk bisa menembus panggung nasional.

Dari puluhan tim yang bersaing di lapangan, nantinya hanya akan dipilih masing-masing satu tim terbaik dari kategori U-10 dan U-12 untuk menjadi wakil resmi Lampung di putaran nasional.

Sekretaris PSSI Lampung Mursalin Lamo mengaku sangat termotivasi mwlihat tingginya tensi dan antusiasme peserta yang mendaftar.

Menurutnya, suksesnya kompetisi ini membuat Asprov PSSI Lampung tertantang untuk memperluas jangkauan kompetisi serupa hingga ke level sekolah dasar.

"Kami akan terus mengembangkan festival usia dini mulai U10, U12 hingga kelompok usia lainnya sebagai jenjang pembinaan pemain muda di Lampung," ujar Mursalin, Minggu (14/6/2026).

Sementara, Wakil Ketua Umum II KONI Lampung Riagus Ria menilai turnamen sebagai terobosan positif dalam membangun fondasi sepak bola sejak usia dini.

Dia menegaskan bahwa ruang kompetisi seperti inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak Lampung untuk mengasah mental bertanding mereka.

"Ajang seperti ini sangat penting karena menjadi ruang kompetisi sekaligus pembinaan bagi anak-anak usia dini. Dari sini akan muncul bibit-bibit potensial yang nantinya bisa dibina lebih lanjut," kata Riagus.

Riagus menambahkan, membeludaknya jumlah peserta menjadi sinyal kuat bahwa perkembangan sepak bola usia muda di Lampung sedang bergairah.

Ia pun memastikan KONI Lampung akan mendukung penuh program kompetisi berjenjang seperti ini.

"Pembinaan harus dilakukan secara berkelanjutan. Tidak cukup hanya kompetisi senior, tetapi usia dini juga harus mendapatkan perhatian serius," tutupnya.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)