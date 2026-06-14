Harga BBM di Lampung

Harga Pertamax Naik, Asita Lampung Akan Sesuaikan Paket Wisata

Selain kenaikan harga BBM, terus Alkhan, pelaku usaha perjalanan wisata juga dihadapkan pada kenaikan biaya operasional lainnya, seperti tarif tol. 

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Penulis: Dominius Desmantri Barus | Editor: Daniel Tri Hardanto
zoom-inlihat foto Harga Pertamax Naik, Asita Lampung Akan Sesuaikan Paket Wisata
Tribunlampung.co.id/Istimewa
BERPENGARUH - Ketua DPD Asita Lampung Ahmad Al-Akhran mengatakan, kenaikan harga Pertamax memengaruhi biaya operasional perjalanan wisata. 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Sektor pariwisata turut terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax

Sejumlah pengelola di Lampung pun terpaksa menyesuaikan paket perjalanan wisata.

Diketahui, Pertamina baru saja menyesuaikan harga Pertamax (RON 92) per 10 Juni 2026. 

Saat ini harga Pertamax di Lampung naik dari Rp 12.600 menjadi Rp 16.650 per liter.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Provinsi Lampung Ahmad Al-Akhran mengatakan, kenaikan harga BBM hampir pasti memengaruhi operasional perjalanan wisata.

Sebab, transportasi menjadi salah satu komponen utama dalam paket wisata.

"Sudah pasti ada dampaknya, khususnya di sektor transportasi. Kendaraan yang digunakan untuk mengantar wisatawan menuju destinasi wisata tentu akan terpengaruh dengan kenaikan harga BBM ini," kata Alkhan, sapaan akrabnya, Minggu (14/6/2026).

Selain kenaikan harga BBM, terus Alkhan, pelaku usaha perjalanan wisata juga dihadapkan pada kenaikan biaya operasional lainnya, seperti tarif tol. 

Menurut dia, pihak biro perjalanan saat ini masih melakukan penyesuaian dalam menyusun biaya paket wisata.

Jika kenaikan biaya masih dapat ditutupi melalui skema subsidi internal perusahaan, harga paket belum akan dinaikkan. 

"Saat ini di bagian transportasi, biaya BBM naik, tol juga naik. Ini akan kami sesuaikan. Apabila dalam penghitungan budgeting dengan penghitungan lama masih bisa disubsidi, maka tidak ada kenaikan harga. Namun jika sudah tidak dapat diupayakan, tentu kami juga akan menaikkan harga paket liburan," beber Alkhan.

Meski demikian, Alkhan menilai minat wisatawan untuk berwisata ke Lampung masih cukup tinggi. Bahkan, Lampung saat ini dinilai menjadi salah satu destinasi wisata baru yang paling diminati wisatawan domestik.

"Untuk liburan dalam negeri, Lampung masih banyak permintaan. Lampung hari ini masih menjadi alternatif tujuan wisata baru," katanya.

Alkhan mengaku, hingga saat ini belum terlihat adanya penurunan jumlah wisatawan sebagai imbas dari kenaikan harga Pertamax

"Belum begitu terasa penurunannya, sebab masih banyak juga yang request paket melalui travel kami, Altourindo," ungkapnya.

Ia menambahkan, kondisi permintaan paket wisata sejauh ini masih berjalan normal meskipun harga BBM mengalami kenaikan cukup tinggi. "Saat ini masih normal," pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )

Sumber: Tribun Lampung
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