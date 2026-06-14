Rem Blong di Jalur Leter S Tanggamus, Truk Tronton PGE Hantam Tebing hingga Dievakuasi Polisi

EVAKUASI - Polsek Pulau Panggung Polres Tanggamus membantu proses evakuasi kendaraan truk tronton pengangkut material pipa bor milik PGE Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ulubelu yang mengalami gangguan diduga akibat rem blong di ruas Jalan Raya Leter S, Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Sabtu (13/6/2026).

Ringkasan Berita: Truk tronton MAN B 9836 UIZ angkut pipa bor PGE Ulubelu diduga rem blong

Kendaraan hilang kendali di jalur menurun tikungan tajam Leter S Tanggamus

Truk dikemudikan Vicky Humaedi (44), warga Pandeglang

Tribunlampung.co.id, Tanggamus - Truk tronton pengangkut material pipa bor milik PGE Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ulubelu mengalami insiden diduga akibat rem blong hingga menabrak tebing di ruas Jalan Raya Leter S, Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus, Sabtu (13/6/2026) dini hari.

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Kendaraan jenis MAN bernomor polisi B 9836 UIZ yang dikemudikan Vicky Humaedi (44), warga Desa Palurahan, Kecamatan Kaduhejo, Pandeglang, kehilangan kendali saat melintas di jalur menurun dengan tikungan tajam sehingga laju kendaraan berakhir menghantam sisi tebing.

Peristiwa tersebut langsung mendapat penanganan dari Polsek Pulau Panggung Polres Tanggamus yang turun ke lokasi untuk melakukan pengamanan sekaligus membantu proses evakuasi truk agar tidak mengganggu arus lalu lintas di jalur vital tersebut.

Petugas juga melakukan pengaturan kendaraan yang melintas karena lokasi kejadian berada di area rawan kecelakaan.

Kapolsek Pulau Panggung Iptu Suamin menjelaskan kronologi awal kejadian berdasarkan laporan di lapangan.

Ia menegaskan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

“Kejadiannya sekitar pukul 01.30 WIB, berdasarkan keterangan sopir kendaraan mengalami gagal pengereman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut,” kata Suamin.

Proses evakuasi dilakukan secara bertahap mengingat posisi kendaraan berada di tikungan tajam dan jalur menurun yang cukup berisiko.

Untuk menjaga kelancaran lalu lintas, petugas menerapkan sistem buka tutup selama penanganan berlangsung serta mengimbau pengendara agar lebih waspada saat melintas di kawasan Leter S yang dikenal ekstrem.

(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)