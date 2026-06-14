Modus Sewa-Gadai Kendaraan, Wanita Muda di Pesisir Barat Diduga Gelapkan Belasan Mobil dan Motor

Ringkasan Berita: Satreskrim Polres Pesisir Barat ungkap modus penggelapan kendaraan oleh wanita muda N (27) dengan cara menyewa lalu menggadaikan kendaraan tanpa izin pemilik.

Korban diduga 12 orang, mayoritas rental mobil, kerugian ratusan juta.

Polisi amankan 6 mobil dan 2 motor sebagai barang bukti.

Tribunlampung.co.id, Pesisir Barat - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pesisir Barat mengungkap pola dugaan penggelapan kendaraan bermotor yang dilakukan seorang perempuan muda berinisial N (27) dengan modus penyalahgunaan sistem sewa.

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Pelaku diduga menyewa kendaraan roda dua dan roda empat dari para pemilik, kemudian tanpa seizin pemilik sah langsung menggadaikannya kepada pihak lain untuk memperoleh uang tunai.

Cara ini disebut berjalan secara berulang hingga menjerat sejumlah korban, yang mayoritas merupakan pelaku usaha rental kendaraan.

Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat Iptu Meidy Hariyanto menjelaskan bahwa hasil penyelidikan sementara mengarah pada sedikitnya 12 korban yang mengalami kerugian, meski baru dua di antaranya yang resmi membuat laporan.

Ia menyebut nilai kerugian bervariasi, mulai dari puluhan juta hingga mencapai ratusan juta rupiah.

“Ada yang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah, ada juga yang sekitar Rp25 juta,” ujarnya, Minggu (14/6/2026).

Dari hasil pengembangan kasus, polisi juga menemukan bahwa uang hasil penggadaian kendaraan diduga digunakan tersangka untuk kebutuhan pribadi hingga gaya hidup konsumtif.

Setelah menerima laporan, tim Satreskrim segera melakukan penelusuran dan mengamankan tersangka beserta sejumlah barang bukti berupa enam mobil dan dua sepeda motor yang diduga terkait perkara tersebut.

Adapun kendaraan yang disita meliputi dua unit Daihatsu Sigra, dua unit Toyota Avanza, satu unit Toyota Innova, satu unit Daihatsu Terios, serta dua unit sepeda motor.

Seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolres Pesisir Barat untuk kepentingan penyidikan lanjutan, sementara penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang turut terlibat.

Atas perbuatannya, Niken dijerat Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara.

Pihak kepolisian menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk kejahatan serupa sekaligus mengimbau pelaku usaha rental kendaraan agar lebih ketat dalam proses penyewaan serta segera melapor jika menemukan indikasi penyalahgunaan kendaraan.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )