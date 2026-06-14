Berita Lampung

Kronologi Karyawan Salon di Pringsewu Ditemukan Meninggal di Kontrakan

Setelah dicek lebih dekat, korban sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri di lantai beralas karpet. 

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Penulis: Oky Indra Jaya | Editor: taryono
zoom-inlihat foto Kronologi Karyawan Salon di Pringsewu Ditemukan Meninggal di Kontrakan
Dokumentasi Polres Pringsewu/Oky Indra Jaya
MENINGGAL DI KONTRAKAN - Polisi memasang police line di lokasi ditemukannya karyawan salon yang  meninggal dunia di sebuah rumah kontrakan di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung, Minggu (14/6) pagi.    
Ringkasan Berita:
  • Ardian (44), karyawan salon, ditemukan meninggal di kontrakan Pekon Rejosari, Pringsewu, Minggu pagi (14/6/2026) sekitar pukul 08.00 WIB
  • Sempat karaoke hingga malam hari lalu mengeluh sesak napas dan nyeri dada
  • Pagi masih minum teh, namun tak merespons saat dibangunkan sarapan

Tribunlampung.co.id, Pringsewu - Jasad Ardian (44), karyawan salon di Pringsewu, ditemukan pertama kali pada Minggu (14/6/2026) sekitar pukul 08.00 WIB di dalam rumah kontrakannya di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu. 

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Penemuan bermula saat Muhabit alias Puput, rekan korban, bermaksud mengajak sarapan dan mendapati korban tidak merespons meski sudah beberapa kali dibangunkan. 

Setelah dicek lebih dekat, korban sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri di lantai beralas karpet. 

Kejadian itu kemudian segera dilaporkan ke warga sekitar, aparat pekon, dan kepolisian sebelum korban dievakuasi ke RSUD Pringsewu, di mana ia dinyatakan telah meninggal dunia.

Sebelum ditemukan meninggal, korban diketahui sempat mengikuti aktivitas berkumpul bersama rekan-rekannya di rumah kontrakan tersebut pada malam sebelumnya. 

Mereka berkaraoke hingga sekitar pukul 23.00 WIB, sebelum korban mulai mengeluhkan sesak napas disertai nyeri di dada. 

Rekan korban sempat menawarkan pengobatan tradisional berupa kerokan, namun ditolak. 

Sekitar pukul 02.00 WIB, korban masih terlihat duduk di dapur dan mengaku sulit tidur karena sesak, sementara pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 WIB ia masih sempat minum teh dan berkomunikasi, meski keluhan nyeri dada belum mereda.

Dari hasil pemeriksaan medis, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. 

Kapolsek Pringsewu Kota, AKP Ramon Zamora, menyampaikan bahwa korban selama ini tidak memiliki identitas diri yang jelas dan hanya dikenal warga sekitar dengan nama panggilan Ardian. 

Ia juga diketahui telah sekitar satu bulan tinggal menumpang di rumah Kasiran, warga Kecamatan Ambarawa, yang merupakan pemilik salon tempat korban bekerja. 

“Polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan identitas lengkap korban,” kata Ramon.

Hingga kini, jenazah korban masih berada di RSUD Pringsewu untuk penanganan lebih lanjut. 

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat yang mengenali korban atau mengetahui keluarga yang bersangkutan agar segera melapor ke Polsek Pringsewu Kota atau rumah sakit guna membantu proses identifikasi dan penanganan jenazah.

(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)

Sumber: Tribun Lampung
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