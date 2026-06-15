Prakiraan Cuaca Lampung Senin 15 Juni 2026, Waspada Hujan Petir di Empat Wilayah

HUJAN - Prakiraan Cuaca Lampung Senin 15 Juni 2026, waspada hujan petir menurut prediksi BMKG terjadi di empat wilayah.

Ringkasan Berita: Prakiraan cuaca Lampung hari ini, Senin 15 Juni 2026.

Sebanyak empat wilayah di Lampung hujan petir menurut BMKG.

Selanjutnya, tiga wilayah hujan ringan, dua berawan dan enam udara kabur.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Prakiraan cuaca Lampung hari ini, Senin 15 Juni 2026. Waspada hujan petir di empat wilayah.

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Sebanyak empat wilayah di Lampung hujan petir menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG). Lalu tiga wilayah hujan ringan, dua berawan dan enam udara kabur.

Berikut ini prakiraan cuaca Provinsi Lampung melansir dari website BMKG, bmkg.go.id, Senin (15/6/2026):

Lampung Selatan, diperkirakan cuacanya berawan. Sementara suhunya mencapai 25–29°C dan kelembaban udara 76–92 persen. Lampung Tengah diperkirakan cuacanya udara kabur. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 74–98 persen. Lampung Utara diperkirakan cuacanya udara kabur. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 72–99 persen. Lampung Barat diperkirakan cuacanya akan hujan petir. Sementara suhunya mencapai 18–25°C dan kelembaban udara 75–99 persen. Tulang Bawang diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 71–97 persen. Tanggamus diperkirakan cuacanya akan hujan petir. Sementara suhunya mencapai 22–26°C dan kelembaban udara 82–98 persen. Lampung Timur diperkirakan cuacanya akan udara kabur. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 74–97 persen. Way Kanan diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 75–99 persen. Pesawaran diperkirakan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 22–28°C dan kelembapan udara 78–98 persen. Pringsewu diperkirakan cuacanya hujan petir. Sementara suhunya mencapai 23–29°C dan kelembaban udara 73–97 persen. Mesuji diperkirakan cuacanya akan udara kabur. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 73–97 persen. Tulang Bawang Barat diperkirakan cuacanya akan udara kabur. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 73–98 persen. Pesisir Barat diperkirakan cuacanya akan hujan petir. Sementara suhunya mencapai 21–28°C dan kelembaban udara 70–99 persen. Kota Bandar Lampung diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 23–28°C dan kelembaban udara 76–98 persen. Kota Metro diperkirakan cuacanya akan udara kabur. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 76–98 persen.

Demikian prakiraan cuaca Lampung hari ini, Senin, 15 Juni 2026. Semoga bermanfaat.

( Tribunlampung.co.id/Robertus Didik Budiawan Cahyono )