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Prakiraan Cuaca Lampung Senin 15 Juni 2026, Waspada Hujan Petir di Empat Wilayah
Sebanyak empat wilayah di Lampung hujan petir menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG).
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Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono | Editor: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Tribunlampung.co.id/Deni Saputra
HUJAN - Prakiraan Cuaca Lampung Senin 15 Juni 2026, waspada hujan petir menurut prediksi BMKG terjadi di empat wilayah.
Ringkasan Berita:
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Prakiraan cuaca Lampung hari ini, Senin 15 Juni 2026. Waspada hujan petir di empat wilayah.
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Sebanyak empat wilayah di Lampung hujan petir menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG). Lalu tiga wilayah hujan ringan, dua berawan dan enam udara kabur.
Berikut ini prakiraan cuaca Provinsi Lampung melansir dari website BMKG, bmkg.go.id, Senin (15/6/2026):
- Lampung Selatan, diperkirakan cuacanya berawan. Sementara suhunya mencapai 25–29°C dan kelembaban udara 76–92 persen.
- Lampung Tengah diperkirakan cuacanya udara kabur. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 74–98 persen.
- Lampung Utara diperkirakan cuacanya udara kabur. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 72–99 persen.
- Lampung Barat diperkirakan cuacanya akan hujan petir. Sementara suhunya mencapai 18–25°C dan kelembaban udara 75–99 persen.
- Tulang Bawang diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 71–97 persen.
- Tanggamus diperkirakan cuacanya akan hujan petir. Sementara suhunya mencapai 22–26°C dan kelembaban udara 82–98 persen.
- Lampung Timur diperkirakan cuacanya akan udara kabur. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 74–97 persen.
- Way Kanan diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 75–99 persen.
- Pesawaran diperkirakan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 22–28°C dan kelembapan udara 78–98 persen.
- Pringsewu diperkirakan cuacanya hujan petir. Sementara suhunya mencapai 23–29°C dan kelembaban udara 73–97 persen.
- Mesuji diperkirakan cuacanya akan udara kabur. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 73–97 persen.
- Tulang Bawang Barat diperkirakan cuacanya akan udara kabur. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 73–98 persen.
- Pesisir Barat diperkirakan cuacanya akan hujan petir. Sementara suhunya mencapai 21–28°C dan kelembaban udara 70–99 persen.
- Kota Bandar Lampung diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 23–28°C dan kelembaban udara 76–98 persen.
- Kota Metro diperkirakan cuacanya akan udara kabur. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 76–98 persen.
Demikian prakiraan cuaca Lampung hari ini, Senin, 15 Juni 2026. Semoga bermanfaat.
( Tribunlampung.co.id/Robertus Didik Budiawan Cahyono )
Sumber: Tribun Lampung
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