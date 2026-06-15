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Prakiraan Cuaca Lampung Senin 15 Juni 2026, Waspada Hujan Petir di Empat Wilayah

Sebanyak empat wilayah di Lampung hujan petir menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG).

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Penulis: Robertus Didik Budiawan Cahyono | Editor: Robertus Didik Budiawan Cahyono
zoom-inlihat foto Prakiraan Cuaca Lampung Senin 15 Juni 2026, Waspada Hujan Petir di Empat Wilayah
Tribunlampung.co.id/Deni Saputra
HUJAN - Prakiraan Cuaca Lampung Senin 15 Juni 2026, waspada hujan petir menurut prediksi BMKG terjadi di empat wilayah. 
Ringkasan Berita:
  • Prakiraan cuaca Lampung hari ini, Senin 15 Juni 2026.
  • Sebanyak empat wilayah di Lampung hujan petir menurut BMKG.
  • Selanjutnya, tiga wilayah hujan ringan, dua berawan dan enam udara kabur.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Prakiraan cuaca Lampung hari ini, Senin 15 Juni 2026. Waspada hujan petir di empat wilayah.

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Sebanyak empat wilayah di Lampung hujan petir menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG). Lalu tiga wilayah hujan ringan, dua berawan dan enam udara kabur.

Berikut ini prakiraan cuaca Provinsi Lampung melansir dari website BMKG, bmkg.go.id, Senin (15/6/2026):

  1. Lampung Selatan, diperkirakan cuacanya berawan. Sementara suhunya mencapai 25–29°C dan kelembaban udara 76–92 persen.
  2. Lampung Tengah diperkirakan cuacanya udara kabur. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 74–98 persen.
  3. Lampung Utara diperkirakan cuacanya udara kabur. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 72–99 persen.
  4. Lampung Barat diperkirakan cuacanya akan hujan petir. Sementara suhunya mencapai 18–25°C dan kelembaban udara 75–99 persen.
  5. Tulang Bawang diperkirakan cuacanya akan berawan. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 71–97 persen.
  6. Tanggamus diperkirakan cuacanya akan hujan petir. Sementara suhunya mencapai 22–26°C dan kelembaban udara 82–98 persen.
  7. Lampung Timur diperkirakan cuacanya akan udara kabur. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 74–97 persen.
  8. Way Kanan diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 75–99 persen.
  9. Pesawaran diperkirakan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 22–28°C dan kelembapan udara 78–98 persen.
  10. Pringsewu diperkirakan cuacanya hujan petir. Sementara suhunya mencapai 23–29°C dan kelembaban udara 73–97 persen.
  11. Mesuji diperkirakan cuacanya akan udara kabur. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 73–97 persen.
  12. Tulang Bawang Barat diperkirakan cuacanya akan udara kabur. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 73–98 persen.
  13. Pesisir Barat diperkirakan cuacanya akan hujan petir. Sementara suhunya mencapai 21–28°C dan kelembaban udara 70–99 persen.
  14. Kota Bandar Lampung diperkirakan cuacanya akan hujan ringan. Sementara suhunya mencapai 23–28°C dan  kelembaban udara 76–98 persen.
  15. Kota Metro diperkirakan cuacanya akan udara kabur. Sementara suhunya mencapai 24–30°C dan kelembaban udara 76–98 persen. 

Demikian prakiraan cuaca Lampung hari ini, Senin, 15 Juni 2026. Semoga bermanfaat. 

( Tribunlampung.co.id/Robertus Didik Budiawan Cahyono )

Sumber: Tribun Lampung
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