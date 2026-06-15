Berita Lampung
Detik-detik Pekerja Salon di Pringsewu Lampung Meninggal setelah Mengeluh Dada Nyeri
Kematian Ardian (44) turut mengejutkan rekan sepekerjaannya karena tidak menyangka temannya akan berpulang lebih cepat.
Penulis: Oky Indra Jaya | Editor: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Ringkasan Berita:
Tribunlampung.co.id, Pringsewu - Berikut ini detik-detik pekerja salon di Pringsewu meninggal dunia setelah mengeluh dada nyeri.
Baca juga: Kronologi Kakak Beradik di Pringsewu Aniaya Teman Sendiri Dipicu Masalah Utang
Kematian Ardian (44) turut mengejutkan rekan sepekerjaannya karena tidak menyangka temannya akan berpulang lebih cepat, Minggu (14/6/2026) di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung.
Muhabit alias Puput, rekan almarhum, pagi itu membangunkan Ardian karena hendak mengajaknya sarapan.
Namun ajakan Muhabit tidak mendapat respons dari Ardian yang terbaring di lantai beralas karpet.
“Setelah dicek, korban diduga sudah tidak sadarkan diri sehingga saksi (Muhabit) meminta bantuan warga sekitar dan melaporkan kejadian itu kepada aparat pekon serta kepolisian,” ujar Kapolsek Pringsewu Kota AKP Ramon Zamora.
Petugas yang tiba di lokasi kemudian mengevakuasi korban ke RSUD Pringsewu. Berdasarkan pemeriksaan tenaga medis, korban dinyatakan telah meninggal dunia.
Hasil pemeriksaan medis tidak menemukan adanya luka maupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.
Asal Usul Almarhum Belum Jelas
Hingga kini, polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan identitas lengkap dan asal-usul Ardian.
Menurut polisi, korban tidak membawa identitas diri dan selama ini hanya dikenal dengan nama panggilan Ardian.
Dalam sekitar satu bulan terakhir, korban diketahui tinggal menumpang di rumah Kasiran, warga Kecamatan Ambarawa, yang juga merupakan pemilik salon tempat korban bekerja.
Saat ini, jenazah korban masih berada di RSUD Pringsewu.
Kepolisian mengimbau masyarakat yang mengenali identitas atau mengetahui keluarga korban agar segera menghubungi Polsek Pringsewu Kota atau pihak rumah sakit guna membantu proses penelusuran dan penanganan lebih lanjut.
Sempat Mengeluh Nyeri Dada
Dari hasil penyelidikan sementara polisi, pada malam sebelum kejadian korban diketahui sempat berkumpul bersama sejumlah rekannya di rumah kontrakan tersebut dan berkaraoke pada Sabtu (13/6/2026) hingga sekitar pukul 23.00 WIB.
Sejumlah saksi menyebut, setelah kegiatan tersebut korban mengeluhkan sesak napas dan nyeri di dada sebelah kiri. Rekan korban sempat menawarkan untuk dikerok, namun ditolak.
Minggu dini hari sekitar pukul 02.00 WIB, salah satu rekan korban terbangun dan melihat korban masih duduk di ruang dapur.
|Prakiraan Cuaca Lampung Senin 15 Juni 2026, Waspada Hujan Petir di Empat Wilayah
|Kronologi Karyawan Salon di Pringsewu Ditemukan Meninggal di Kontrakan
|Modus Sewa-Gadai Kendaraan, Wanita Muda di Pesisir Barat Diduga Gelapkan Belasan Mobil dan Motor
|Rem Blong di Jalur Leter S Tanggamus, Truk Tronton PGE Hantam Tebing hingga Dievakuasi Polisi
|Pedagang Sembako di Pesawaran Lampung Mengeluh Tidak Dilibatkan dalam Program MBG