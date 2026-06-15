Detik-detik Pekerja Salon di Pringsewu Lampung Meninggal setelah Mengeluh Dada Nyeri

PEKERJA SALON MENINGGAL- Polisi memasang police line di lokasi ditemukannya pekerja salon yang meninggal dunia di sebuah rumah kontrakan di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung, Minggu (14/6) pagi. Almarhum sempat mengeluh nyeri dada.

Ringkasan Berita: Seorang pekerja salon bernama Ardian ditemukan meninggal dunia di Pringsewu.

Korban sempat mengeluhkan nyeri dada dan sesak napas sebelum wafat.

Polisi tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban berdasarkan hasil medis.

Tribunlampung.co.id, Pringsewu - Berikut ini detik-detik pekerja salon di Pringsewu meninggal dunia setelah mengeluh dada nyeri.

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Kematian Ardian (44) turut mengejutkan rekan sepekerjaannya karena tidak menyangka temannya akan berpulang lebih cepat, Minggu (14/6/2026) di Pekon Rejosari, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung.

Muhabit alias Puput, rekan almarhum, pagi itu membangunkan Ardian karena hendak mengajaknya sarapan.

Namun ajakan Muhabit tidak mendapat respons dari Ardian yang terbaring di lantai beralas karpet.

“Setelah dicek, korban diduga sudah tidak sadarkan diri sehingga saksi (Muhabit) meminta bantuan warga sekitar dan melaporkan kejadian itu kepada aparat pekon serta kepolisian,” ujar Kapolsek Pringsewu Kota AKP Ramon Zamora.

Petugas yang tiba di lokasi kemudian mengevakuasi korban ke RSUD Pringsewu. Berdasarkan pemeriksaan tenaga medis, korban dinyatakan telah meninggal dunia.

Hasil pemeriksaan medis tidak menemukan adanya luka maupun tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Asal Usul Almarhum Belum Jelas

Hingga kini, polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan identitas lengkap dan asal-usul Ardian.

Menurut polisi, korban tidak membawa identitas diri dan selama ini hanya dikenal dengan nama panggilan Ardian.

Dalam sekitar satu bulan terakhir, korban diketahui tinggal menumpang di rumah Kasiran, warga Kecamatan Ambarawa, yang juga merupakan pemilik salon tempat korban bekerja.

Saat ini, jenazah korban masih berada di RSUD Pringsewu.

Kepolisian mengimbau masyarakat yang mengenali identitas atau mengetahui keluarga korban agar segera menghubungi Polsek Pringsewu Kota atau pihak rumah sakit guna membantu proses penelusuran dan penanganan lebih lanjut.

Sempat Mengeluh Nyeri Dada

Dari hasil penyelidikan sementara polisi, pada malam sebelum kejadian korban diketahui sempat berkumpul bersama sejumlah rekannya di rumah kontrakan tersebut dan berkaraoke pada Sabtu (13/6/2026) hingga sekitar pukul 23.00 WIB.

Sejumlah saksi menyebut, setelah kegiatan tersebut korban mengeluhkan sesak napas dan nyeri di dada sebelah kiri. Rekan korban sempat menawarkan untuk dikerok, namun ditolak.

Minggu dini hari sekitar pukul 02.00 WIB, salah satu rekan korban terbangun dan melihat korban masih duduk di ruang dapur.