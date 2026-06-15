Demo di Lampung

Breaking News Berangkat dari Museum, Mahasiswa Lampung Bawa 6 Tuntutan dalam Aksi ke DPRD

Mahasiswa Lampung berkumpul di Museum Lampung sebelum bertolak ke kantor DPRD Lampung untuk menggelar aksi demo.

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Penulis: Bayu Saputra | Editor: Reny Fitriani
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Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra
MASSA AKSI - Massa aksi akan yang menggelar demo berkumpul di Museum Lampung, Senin (15/6/2026). 
Ringkasan Berita:
  • Mahasiswa Lampung berkumpul di Museum Lampung sebelum bertolak ke kantor DPRD Lampung. 
  • Massa aksi terlihat menggunakan almamater Universitas Lampung (Unila) mayoritas berwarna hijau. 
  • Ada 2 ban mobil yang dipersiapkan untuk aksi demo

Tribunlampung.co.id, Bandar LampungMahasiswa Lampung berkumpul di Museum Lampung sebelum bertolak ke kantor DPRD Lampung. 

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Pantauan Tribun Lampung, Senin (15/6/2026), massa aksi terlihat menggunakan almamater Universitas Lampung (Unila) mayoritas berwarna hijau. 

Ada 2 ban mobil yang dipersiapkan untuk aksi demo

Adapun tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut yakni;

1. Jadikan pendidikan sebagai program prioritas, wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis.

2. Turunkan harga bahan pokok dan BBM.

3. Hentikan program MBG dan Kopdes Merah Putih.

4. Revisi UU Porli dan hentikan militerisme di ranah sipil.

5. Mendorong penerapan regulasi pajak kekayaan.

6. Wujudkan penegakan ham yang sejati.

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)

Sumber: Tribun Lampung
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massa aksi
demo
Bandar Lampung
Museum Lampung
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