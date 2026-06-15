Viral Motor Dibegal di Pringsewu Ternyata Hoaks, Dijual Pemilik untuk Judi Online

UNGKAP INFORMASI PALSU - Polres Pringsewu mengungkap informasi palsu yang sempat viral di media sosial terkait dugaan kasus pembegalan sepeda motor di wilayah Kabupaten Pringsewu.

Ringkasan Berita: Polres Pringsewu mengungkap informasi palsu yang sempat viral di media sosial terkait dugaan kasus pembegalan sepeda motor.

Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan fakta bahwa peristiwa begal tersebut hanyalah rekayasa.

Pelaku menjual sepeda motor nya dan menggunakan uang hasil penjualan untuk modal bermain judi online

Tribunlampung.co.id, Pringsewu – Polres Pringsewu mengungkap informasi palsu yang sempat viral di media sosial terkait dugaan kasus pembegalan sepeda motor di wilayah Kabupaten Pringsewu.

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Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan fakta bahwa peristiwa begal tersebut hanyalah hoaks atau rekayasa yang dibuat oleh seorang pria berinisial IH (30) Warga Pekon Waluyojati Pringsewu untuk menutupi perbuatannya yang telah menjual sepeda motornya dan menggunakan uang hasil penjualan untuk modal bermain judi online.

Kasat Reskrim Polres Pringsewu, Iptu Rosali mengatakan, informasi dugaan pembegalan pertama kali beredar pada Minggu,14 Juni 2026.

Saat itu, IH mengaku kepada istrinya, P, bahwa sepeda motor Honda Beat miliknya hilang akibat dibegal saat melintas di jalan penghubung Pekon Sidoharjo menuju kawasan Pemda Pringsewu.

Menurut keterangan polisi, berdasarkan informasi yang diterima dari suaminya, P kemudian mengunggah informasi tersebut ke media sosial disertai foto sepeda motor dan narasi, "Tolong bantu pantau motor, dibegal pas magrib di Jalur Dua Pringsewu".

Unggahan tersebut dengan cepat menyebar dan dibagikan ulang oleh sejumlah pengguna media sosial karena adanya kekhawatiran terkait dugaan aksi begal di wilayah Pringsewu.

Meski tidak menerima laporan resmi dari pihak yang mengaku sebagai korban, Polres Pringsewu tetap melakukan penelusuran karena informasi yang beredar dinilai telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Hasil penyelidikan kemudian mengarah kepada IH dan istrinya.

Dari hasil pendalaman, informasi pembegalan tersebut tidak benar.

Yang bersangkutan mengakui bahwa sepeda motor itu telah dijual dan uang hasil penjualannya digunakan untuk bermain judi online.

“Cerita pembegalan dibuat untuk menutupi perbuatannya dari istrinya,” kata Rosali, Senin (15/6/2026)

Sementara itu, P mengaku menyebarkan informasi tersebut tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut karena mempercayai keterangan suaminya.

Ia juga mengaku tidak mengetahui bahwa cerita pembegalan tersebut merupakan rekayasa.

Polres Pringsewu mengimbau masyarakat agar tidak membuat laporan palsu maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi karena dapat menimbulkan kepanikan dan keresahan di tengah masyarakat.