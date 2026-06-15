Harga BBM di Lampung

Pertamina Sumbagsel Bantah Isu Pembatasan Pembelian Pertalite, Imbau Masyarakat Tetap Tenang

Pihak Pertamina memastikan bahwa sampai saat ini tidak terdapat kebijakan maupun aturan terkait hal tersebut.

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Penulis: Dominius Desmantri Barus | Editor: Robertus Didik Budiawan Cahyono
zoom-inlihat foto Pertamina Sumbagsel Bantah Isu Pembatasan Pembelian Pertalite, Imbau Masyarakat Tetap Tenang
Tribunlampung.co.id/Pertamina
PEMBATASAN - Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat kebijakan maupun aturan terkait pembatasan pembelian Pertalite. 
Ringkasan Berita:
  • Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel membantah isu pembatasan pengisian Pertalite.
  • Tidak ada kebijakan pembatasan pengisian BBM Pertalite sebesar 50.000 kendaraan.
  • Penyaluran BBM subsidi tetap berjalan sesuai regulasi dan alokasi pemerintah.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel membantah informasi yang beredar terkait pembatasan pengisian BBM jenis Pertalite 50.000 kendaraan.

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Pihak Pertamina memastikan bahwa sampai saat ini tidak terdapat kebijakan maupun aturan terkait hal tersebut. Penyaluran Pertalite tetap dilaksanakan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi mengatakan, Pertamina terus menjalankan penyaluran BBM subsidi sesuai penugasan dan alokasi yang ditetapkan Pemerintah.

"Hingga saat ini tidak terdapat kebijakan pembatasan pengisian Pertalite. Penyaluran Pertalite tetap dilakukan sesuai regulasi dan mekanisme yang berlaku," ujar Rusminto.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel secara konsisten menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan dan optimalisasi penyaluran guna memastikan layanan energi berjalan dengan baik di seluruh wilayah.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.

Selain itu, masyarakat diharapkan membeli BBM sesuai peruntukan dan kebutuhan serta menggunakan BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku agar penyaluran dapat berjalan tepat sasaran.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )

Sumber: Tribun Lampung
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Pertamina
Bandar Lampung
Lampung
BBM
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