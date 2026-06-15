Harga BBM di Lampung
Pertamina Sumbagsel Bantah Isu Pembatasan Pembelian Pertalite, Imbau Masyarakat Tetap Tenang
Pihak Pertamina memastikan bahwa sampai saat ini tidak terdapat kebijakan maupun aturan terkait hal tersebut.
Penulis: Dominius Desmantri Barus | Editor: Robertus Didik Budiawan Cahyono
Ringkasan Berita:
Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung- Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel membantah informasi yang beredar terkait pembatasan pengisian BBM jenis Pertalite 50.000 kendaraan.
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Pihak Pertamina memastikan bahwa sampai saat ini tidak terdapat kebijakan maupun aturan terkait hal tersebut. Penyaluran Pertalite tetap dilaksanakan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi mengatakan, Pertamina terus menjalankan penyaluran BBM subsidi sesuai penugasan dan alokasi yang ditetapkan Pemerintah.
"Hingga saat ini tidak terdapat kebijakan pembatasan pengisian Pertalite. Penyaluran Pertalite tetap dilakukan sesuai regulasi dan mekanisme yang berlaku," ujar Rusminto.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel secara konsisten menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.
Pertamina Patra Niaga juga terus melakukan pemantauan dan optimalisasi penyaluran guna memastikan layanan energi berjalan dengan baik di seluruh wilayah.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.
Selain itu, masyarakat diharapkan membeli BBM sesuai peruntukan dan kebutuhan serta menggunakan BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku agar penyaluran dapat berjalan tepat sasaran.
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.
( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )
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