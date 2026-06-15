Juhedi Terpukul Panglong Kayu Miliknya Kini Jadi Abu, Ungkap Kerugian Besar

KEBAKARAN - Kebakaran panglong kayu milik Juhedi di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Metro Pusat, Minggu malam (14/6/2026).

Ringkasan Berita: Sebuah kebakaran hebat yang melanda panglong kayu milik Juhedi di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Metro Pusat.

Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini pertama kali disadari oleh Eka, seorang pegawai RSB Asih, sekitar pukul 23.08 WIB.

Juhedi selaku pemilik panglong kayu terpukul tempat usahanya lumat menjadi abu.

Tribunlampung.co.id, Metro – Sebuah kebakaran hebat yang melanda panglong kayu milik Juhedi di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadimulyo Barat, Metro Pusat, Minggu malam (14/6/2026), sempat memicu kepanikan.

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Beruntung, aksi cepat tanggap petugas pemadam kebakaran (Damkar) yang dibantu sinergi lintas sektor berhasil mencegah api melalap Rumah Sakit Bersalin (RSB) Asih yang berada di dekat lokasi.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Metro, Sri Amanto, menegaskan bahwa fokus utama petugas malam itu adalah melakukan lokalisasi api.

"Saat petugas tiba pukul 23.13 WIB, kondisi api masih sangat besar. Upaya pemadaman dilakukan secara maksimal untuk mencegah api merembet ke bangunan di sekitar," ujar Sri Amanto.

Sri Amanto menjelaskan, kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini pertama kali disadari oleh Eka, seorang pegawai RSB Asih, sekitar pukul 23.08 WIB.

Melihat kepulan asap hitam dan kobaran api yang membesar dari arah panglong kayu, saksi langsung bergerak cepat melaporkan kejadian tersebut hingga informasi mencapai dinas terkait.

Menyadari material kayu yang mudah terbakar dapat membuat api merembet cepat ke pemukiman dan area rumah sakit, Damkar Kota Metro langsung mengerahkan Unit 02 dan Unit 03 dalam waktu lima menit setelah laporan diterima.

Melihat situasi yang kian mencekam, armada tambahan (Unit 01) menyusul ke lokasi, disusul bantuan 1 unit mobil damkar dari Lampung Timur untuk memperkuat armada tempur.

Tak hanya petugas damkar, operasi penyelamatan ini berubah menjadi aksi gotong royong besar-besaran.

"Pihak kepolisian mengamankan area, PLN langsung memutus aliran listrik demi keselamatan, serta puluhan warga bersama relawan kompak bahu membahu membantu petugas di lapangan," ujarnya.

Sri amanto mengatakan, meski penanganan dilakukan dengan cepat, keganasan api sempat menjilat sebagian barang di toko herbal yang berada tepat di samping panglong.

Kendati demikian, tembok penyekat dan kesigapan tim gabungan berhasil memutus jalur api sebelum menyentuh fasilitas kesehatan di dekatnya.

Setelah berjibaku melawan api dan melakukan proses pendinginan selama kurang lebih tiga jam, situasi akhirnya dinyatakan benar-benar aman pada Senin dini hari pukul 02.05 WIB.

"Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun akibat kebakaran, Kerugian panglong ditaksir sekitar Rp 500 Juta," ujarnya.