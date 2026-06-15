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Ekonomi dan Sanitasi Masih Jadi Tantangan Penurunan Stunting di Pesawaran

Pemkab Pesawaran masih menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya menurunkan angka stunting. 

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Penulis: Oky Indra Jaya | Editor: Reny Fitriani
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Tribunlampung.co.id/Oky Indra Jaya
STUNTING - Plt Sekretaris Dikses Pesawaran, Aufa Abendanon, Senin (15/6/2026). Ekonomi dan sanitasi masih jadi tantangan penurunan stunting di Pesawaran. 
Ringkasan Berita:
  • Pesawaran masih menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya menurunkan angka stunting
  • Kondisi ekonomi keluarga yang rentan dan kualitas sanitasi yang belum merata menjadi faktor utama yang memengaruhi kejadian stunting.
  • Stunting tidak hanya dipengaruhi oleh aspek kesehatan semata, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial dan lingkungan keluarga. 

Tribunlampung.co.id, PesawaranPemerintah Kabupaten Pesawaran masih menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya menurunkan angka stunting

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Kondisi ekonomi keluarga yang rentan dan kualitas sanitasi yang belum merata menjadi faktor utama yang memengaruhi kejadian stunting di daerah tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Aufa Abendanon mengatakan, selain faktor ekonomi dan sanitasi, pola asuh yang belum optimal serta rendahnya kepatuhan mengonsumsi tablet tambah darah juga masih menjadi kendala dalam percepatan penurunan stunting.

“Masih ada keluarga dengan kondisi ekonomi rentan, pola asuh yang belum optimal, rendahnya kepatuhan konsumsi tablet tambah darah, kualitas sanitasi yang belum merata, serta tantangan perubahan perilaku masyarakat. Faktor-faktor tersebut menjadi tantangan yang perlu ditangani secara bersama-sama,” kata Danon kepada Tribun Lampung, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, stunting tidak hanya dipengaruhi oleh aspek kesehatan semata, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial dan lingkungan keluarga. 

Karena itu, upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan, faktor ekonomi, sanitasi, pendidikan orang tua, pola pengasuhan, dan akses terhadap layanan kesehatan merupakan determinan penting yang berpengaruh terhadap kejadian stunting pada anak.

“Penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Dibutuhkan kolaborasi seluruh sektor pembangunan, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, kader, hingga masyarakat agar intervensi yang dilakukan dapat berjalan optimal,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran sendiri terus melakukan berbagai upaya percepatan penurunan stunting melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemantauan pertumbuhan balita melalui Posyandu, pemberian makanan tambahan bagi balita bermasalah gizi, edukasi gizi, serta penguatan sanitasi dan akses air bersih.

Melalui berbagai intervensi tersebut, Pemkab Pesawaran berharap angka stunting dapat terus ditekan dan kualitas kesehatan anak-anak di daerah itu semakin meningkat.

(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)

Sumber: Tribun Lampung
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ekonomi
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