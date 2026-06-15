Penyelundupan 807 Ekor Burung Liar Digagalkan di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan

PENYELUNDUPAN - Petugas saat mengamankan ratusan burung ilegal asal Palembang yang hendak dikirim ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

Ringkasan Berita: Tim gabungan menggagalkan penyelundupan 807 ekor burung liar di Pelabuhan Bakauheni.

Sebanyak 65 ekor di antaranya merupakan jenis satwa yang dilindungi undang-undang.

Petugas mengamankan dua sopir ekspedisi dan memburu aktor intelektual penyelundupan.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Upaya penyelundupan ratusan ekor burung liar tanpa dokumen resmi kembali digagalkan oleh tim gabungan dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Karantina Lampung), Polsek KSKP Bakauheni, dan Flight Protecting Indonesia’s Birds.

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Kali ini, sebanyak 807 ekor burung tanpa dokumen resmi digagalkan saat hendak menyeberang melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Minggu (14/6/2026) dini hari.

Petugas kini mengamankan sopir ekspedisi dalam pengungkapan kasus ini. Selain itu, petugas sedang memburu pelaku utama di balik penyelundupan ratusan ekor burung.

Kepala Karantina Lampung, Donni Muksydayan mengungkapkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi berharga yang diberikan oleh masyarakat.

Dari informasi awal, ratusan burung diangkut menggunakan satu unit kendaraan jasa pengiriman paket (ekspedisi) asal Palembang yang hendak menyeberang menuju Tangerang, Jawa Barat.

"Sekitar pukul 02.30 WIB, petugas menghentikan dan memeriksa kendaraan paket tersebut di kawasan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni," ujar Donni, Senin (15/6/2026).

Petugas menemukan ratusan burung disembunyikan di dalam kabin, di atas kabin, hingga pada bagian sasis bawah kendaraan.

Donni menegaskan, ratusan satwa tersebut dibawa tanpa dilaporkan ke petugas karantina serta tidak dilengkapi dokumen persyaratan yang sah. Seperti sertifikat veteriner, sertifikat karantina, dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN).

Dari total 807 ekor burung yang dikemas dalam 13 keranjang plastik dan 19 kardus, petugas mendapati puluhan di antaranya merupakan jenis satwa yang dilindungi undang-undang.

Dari total burung yang diamankan, mirisnya terdapat 65 ekor di antaranya masuk kategori satwa dilindungi.

Sejumlah burung yang dilindungi yakni, 33 ekor Burung Cica Daun Sumatra, 22 ekor Burung Cica Daun Sayap Biru, 5 ekor Burung Serindit Melayu, 4 ekor Burung Cica Daun Kecil, dan seekor Burung Cica Daun Besar

Adapun 742 ekor burung tanpa dokumen lainnya masuk kategori hewan tidak dilindungi di mana yang terbanyak adalah Burung Kacamata (Pleci) sebanyak 572 ekor.

Selain itu, ada pula 65 ekor Burung Madu Pengantin, 35 ekor Burung Madu Kelapa, 17 ekor Burung Kepodang, 9 ekor Burung Berinji Bergaris, 8 ekor Burung Pijantung, 7 ekor Burung Kutilang Emas, 7 ekor Burung Tepus Kepala Hitam, 6 ekor Burung Tepus Kepala Abu.

Lalu ada pula, 6 ekor Burung Pelatuk Bawang, 4 ekor Burung Brinji Rambut Tunggir, 2 ekor Burung Kecambang Gadung, 2 ekor Burung Sempur Hujan Darat, 1 ekor Burung Empuloh Janggut, dan 1 ekor Burung Jingjing.

Selain menyita ratusan burung dan armadanya sebagai barang bukti, petugas juga mengamankan dua orang sopir kendaraan paket tersebut.