Demo Mahasiswa di DPRD Lampung Diwarnai Teriakan Revolusi dan Aksi Dorong-dorongan

DORONG-DORONGAN - Aksi dorong-dorongan mahasiswa dan polisi di depan kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).

Ringkasan Berita: Koordinator aksi di atas mobil orator meneriakkan revolusi hingga menggema di kantor DPRD Lampung.

Massa aksi melakukan aksi dorong-dorongan dengan polisi meskipun mahasiswa telah masuk ke lingkungan kantor DPRD Lampung

Mahasiswa meneriakkan revolusi berkali-kali di hadapan polisi yang berjaga ketat dengan seragam lengkap.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Teriakan revolusi menggema di lingkungan kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).

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Koordinator aksi di atas mobil orator meneriakkan revolusi hingga menggema di kantor DPRD Lampung.

Massa aksi melakukan aksi dorong-dorongan dengan polisi meskipun mahasiswa telah masuk ke lingkungan kantor DPRD Lampung.

Mahasiswa meneriakkan revolusi berkali-kali di hadapan polisi yang berjaga ketat dengan seragam lengkap.

Massa aksi masih tertahan di depan pintu gerbang kantor DPRD Lampung.

Teriakan revolusi terus menggema hingga Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay meminta kepada mahasiswa untuk tetap damai dalam menyampaikan aksinya.

Sampaikan 6 Tuntutan

Demo mahasiswa Lampung Massa di depan kantor DPRD Lampung menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah, Senin (15/6/2026).

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"Jadi untuk hari ini kami membawa enam tuntutan yang sudah dikonsolidasikan dalam aksi hari ini," kata Ketua DPM Unila, Karno, Senin (15/6/2026).

Pertama jadikan pendidikan sebagai program prioritas dengan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

"Karena sekarang ini masih dalam tahap bonus demografi. Jadi, pendidikan itu urgensi, jangan sampai dikesampingkan dan malah dipotong anggarannya," ujar Karno.

​Kemudian tuntutan yang kedua turunkan harga bahan pokok dan BBM.

"Mungkin karena nomor dua ini sekarang, dari awal-awal pemerintah itu waktu geopolitik menaik, itu BBM itu diwanti-wanti lah untuk BBM tidak akan naik, BBM tidak akan naik," kata Karno.

"Jika diharuskan naik kenapa tidak membuat antisipasi. Jadi, itu poin tuntutan nomor dua," terusnya.