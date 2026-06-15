Demo di Lampung

Mahasiswa dan Polisi Saling Dorong, Massa Aksi Mendesak Masuk Gedung DPRD Lampung

Massa aksi mendesak masuk ke dalam gedung DPRD Lampung, namun barikade polisi masih menahan mereka.

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Penulis: Dominius Desmantri Barus | Editor: Robertus Didik Budiawan Cahyono
zoom-inlihat foto Mahasiswa dan Polisi Saling Dorong, Massa Aksi Mendesak Masuk Gedung DPRD Lampung
Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra
SALING DORONG - Aksi saling dorong mahasiswa dan polisi di depan kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026). Massa aksi mendesak masuk ke gedung DPRD Lampung. 
Ringkasan Berita:
  • Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Lampung menuntut dialog. 
  • Terjadi aksi saling dorong antara massa pendemo dengan barikade kepolisian. 
  • Sekda Provinsi Lampung Marlindo Kurniawan memantau situasi di lapangan. 

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Aksi demonstrasi mahasiswa di depan Kantor DPRD Lampung masih berlangsung, Senin (15/6/2026) hingga pukul 14.30 WIB.

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Massa aksi mendesak masuk ke dalam gedung. Namun, barikade polisi masih menahan mereka. Sedangkan kendaraan taktis telah disiapkan untuk mengantisipasi demo ricuh.

Sempat terjadi dorong-dorongan antara pendemo dari mahasiswa dengan polisi, karena mereka memaksa masuk ke dalam gedung.

Sekda Provinsi Lampung Marlindo Kurniawan sempat turun dari kantor mengecek kondisi aksi demo tersebut di bawah pohon yang ada di kantor DPRD Lampung.

Kapolresta Bandar Lampung Kombes Polisi Alfret Jacob Tilukay sempat menemui Sekda Provinsi Lampung Marindo Kurniawan untuk mengabarkan kondisi aksi saat ini.

Setelah beberapa menit kemudian Sekda Provinsi Lampung Marindo Kurniawan kembali masuk ke dalam gedung.

Kapolresta Bandar Lampung Kombes Polisi Alfret Jacob Tilukay mengatakan dirinya hanya membantu mengamankan jalannya aksi dan melindungi kantor pemerintahan.

"Inilah yang saya tanya dari awal. Tujuan kita apa? Kalau ingin berdialog atau berdiskusi silakan. Tapi yang tertib dan jangan ricuh," ujar Kapolresta beberapa kali.

Beberapa kali juga mahasiswa sempat memaksa masuk dengan mendorong barikade polisi, sambil berteriak revolusi. (Tribunlampung.co.id/Dominius Desmantri Barus)

Sumber: Tribun Lampung
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