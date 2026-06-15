Pasutri Penolong Korban Begal di Lampung Timur Dapat Penghargaan dari Polisi

PASUTRI TERIMA PENGHARGAAN - Pasutri penolong korban begal di Lampung Timur menerima piagam penghargaan dari Polres Lampung Timur, Senin (15/6/2026).

Ringkasan Berita: Pasutri pemilik mobil ber-dashcam yang merekam aksi begal di Jalintim Lamtim, resmi menerima penghargaan dari Polres Lampung Timur.

Penghargaan ini diberikan atas keberanian dan kepedulian mereka dalam membantu korban serta mendukung tugas kepolisian mengungkap kasus kejahatan.

Penerima penghargaan tersebut adalah Bapak Aditya Kurniawan dan Ibu Yunia Nur Asiah Ashofah.

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur – Pasangan suami istri (pasutri) pemilik mobil ber-dashcam yang merekam aksi begal di Jalan Lintas Timur (Jalintim) Lampung Timur, resmi menerima penghargaan dari Kepolisian Resor (Polres) Lampung Timur.

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Pasutri pemilik mobil ber-dashcam yang merekam aksi begal di Jalintim Lamtim, resmi menerima penghargaan dari Polres Lampung Timur.

Penghargaan ini diberikan atas keberanian dan kepedulian mereka dalam membantu korban serta mendukung tugas kepolisian mengungkap kasus kejahatan.

Upacara pemberian penghargaan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Lampung Timur, AKBP Heti Patmawati, di Aula Tri Brata Polres Lampung Timur, dengan dihadiri oleh jajaran Pejabat Utama (PJU) serta personel kepolisian setempat.

Penerima penghargaan tersebut adalah Bapak Aditya Kurniawan dan Ibu Yunia Nur Asiah Ashofah.

Aksi terpuji mereka bermula pada Senin (8/6/2026), saat seorang warga asal Sumatera Selatan berinisial NK menjadi korban pencurian dengan kekerasan (curas) alias pembegalan di Jalintim Lampung Timur.

Kapolres Lampung Timur, AKBP Heti Patmawati, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepedulian sosial dan keberanian yang ditunjukkan oleh Aditya dan Yunia.

"Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung tugas Polri. Kepedulian yang ditunjukkan oleh Bapak Aditya Kurniawan dan Ibu Yunia Nur Asiah Ashofah merupakan contoh nyata bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama," ujar AKBP Heti Patmawati, Senin (15/6/2026).

Secara kebetulan, mobil yang dikendarai Aditya dan Yunia melintas di lokasi yang sama.

Kamera dashcam mobil mereka tanpa sengaja merekam seluruh detil peristiwa kejahatan tersebut.

Melihat ada korban yang membutuhkan pertolongan, pasutri ini langsung mengambil tindakan nyata dengan mengantarkannya ke kantor polisi, memberikan sejumlah uang untuk korban dan menyebarkan informasi pasca kaburnya pelaku.

Akibat pembegalan tersebut, korban NK diketahui kehilangan satu unit telepon genggam (HP) dan uang tunai sebesar Rp 500.000.

"Melalui pemberian penghargaan ini, Polres Lampung Timur berharap aksi pasutri ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat luas agar tidak ragu memberikan pertolongan kepada sesama dan bersinergi dengan kepolisian demi menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif," kata Kapolres.

Sebelumnya, Tekab 308 Presisi Polres Lampung Timur berhasil mengungkap kasus dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Curas) yang terjadi di wilayah hukum setempat.