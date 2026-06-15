TS Saiburai FC Bermarkas di Pesawaran untuk Liga 4, Pemkab Siapkan Fasilitas

SIAP MARKAS - Wabup Antonius Muhammad Ali. Pemkab Pesawaran tengah mempersiapkan markas dan tempat pembinaan untuk klub sepak bola Liga 4 Lampung di musim depan untuk TS Saiburai FC di Kecamatan Teluk Pandan.

Ringkasan Berita: Pemkab Pesawaran tengah mempersiapkan markas dan tempat pembinaan untuk klub sepak bola Liga 4 Lampung di musim depan untuk TS Saiburai FC.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menghadirkan klub sepak bola yang menjadi kebanggaan masyarakat Bumi Andan Jejama.

Pemkab berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan TS Saiburai FC, termasuk menyiapkan sarana dan prasarana pendukung.

Tribunlampung.co.id, Pesawaran – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran tengah mempersiapkan markas dan tempat pembinaan untuk klub sepak bola Liga 4 Lampung di musim depan untuk TS Saiburai FC di Kecamatan Teluk Pandan.

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Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menghadirkan klub sepak bola yang menjadi kebanggaan masyarakat Bumi Andan Jejama.

Wakil Bupati Pesawaran, Antonius Muhammad Ali mengatakan, Pemkab berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan TS Saiburai FC, termasuk menyiapkan sarana dan prasarana pendukung.

“Insya Allah, kami mendukung penuh. Infrastruktur sedang kami siapkan. Kami juga sedang memproses pembangunan fasilitas olahraga, termasuk training center untuk mendukung pembinaan sepak bola di Pesawaran,” kata Anton kepada Tribun Lampung, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, untuk sementara TS Saiburai FC direncanakan bermarkas dan melakoni pertandingan kandang di Lapangan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan.

Dirinya menyebut, Pemkab Pesawaran, menargetkan pembangunan stadion sepak bola representatif di Kabupaten Pesawaran.

Menurut Anton, Pemkab telah menyiapkan lahan seluas sekitar lima hektare yang akan dikembangkan secara bertahap menjadi kawasan olahraga dan pusat pembinaan sepak bola.

“Kami ingin membangun fasilitas yang baik bagi perkembangan sepak bola di Pesawaran. Lahannya sudah siap dan saat ini sedang on progres ke arah pembangunan,” ujarnya.

Antonius juga menegaskan dukungannya terhadap TS Saiburai FC tidak hanya dalam bentuk penyediaan infrastruktur.

Ia turut aktif memberikan dukungan langsung kepada tim saat berlaga di ajang Liga 4, termasuk ketika TS Saiburai FC mewakili Provinsi Lampung pada putaran nasional.

Pada musim lalu, TS Saiburai FC berhasil melaju hingga babak nasional dan masuk 64 besar Liga 4.

Meski langkah tim terhenti setelah kalah tipis, capaian tersebut menjadi modal penting untuk mempersiapkan kompetisi musim depan.

Dengan dukungan pemerintah daerah dan rencana pembangunan fasilitas olahraga yang lebih memadai, TS Saiburai FC diharapkan dapat berkembang menjadi klub profesional sekaligus menjadi simbol kebanggaan masyarakat Bumi Andan Jejama.

(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)