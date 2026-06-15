Meriahkan Munas Hipmi di Lampung, 5 Booth UMKM Menangkan Anugrah XPonesia Award

Ringkasan Berita: Gelaran XPonesia 2026 yang menjadi rangkaian Munas XVIII Hipmi di Novotel Lampung pada 10-11 Juni 2026 kemarin sukses mencuri perhatian.

Ajang ini juga menjadi panggung apresiasi bagi pelaku UMKM , BPD Hipmi , dan peserta pameran yang tampil memukau sepanjang acara.

Sebanyak lima booth terbaik meraih penghargaan.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Gelaran XPonesia 2026 yang menjadi rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) XVIII Hipmi di Novotel Lampung pada 10-11 Juni 2026 kemarin sukses mencuri perhatian.

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Tidak hanya menjadi pusat transaksi, ajang ini juga menjadi panggung apresiasi bagi pelaku UMKM, Badan Pengurus Daerah (BPD) Hipmi, dan peserta pameran yang tampil memukau sepanjang acara.

Sebagai bentuk penghargaan atas kreativitas, inovasi, dan kemampuan berinteraksi dengan pengunjung, panitia menganugerahkan XPONESIA Awards 2026 kepada lima booth terbaik.

Selain trofi, para pemenang juga berhak mendapatkan uang pembinaan dari Organizing Committee (OC) Lokal MUNAS HIPMI XVIII sebagai stimulus pengembangan usaha.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Koordinator XPONESIA 2026, Dimas H. Pribadi, bersama para mitra strategis seperti Albert Chandra (Asisten Manajer FPPU KPw Bank Indonesia Lampung), Luki Nurwendhi (Wakil Pemimpin PNM Cabang Lampung), dan Hengki Andrianto (Asisten Deputi Pembiayaan & Investasi Usaha Menengah Kementerian UMKM RI).

Adpaun semumlah jawara XPONESIA Awards 2026 dianyaranya, The Most Supportive BPD jatuh kepada BPD HIPMI Maluku, The Most Crowded Booth CV. Mitra TOP, Best Engagement Booth dimenangkan BPD HIPMI Bali, People’s Choice Awards dianugerahkan kepada Luxxe Studio, serta Best Booth Design dimenangkan BPD HIPMI Papua Selatan.

Koordinator XPONESIA 2026, Dimas H. Pribadi, mengaku sangat bersyukur atas antusiasme luar biasa dari para kader HIPMI se-Indonesia dan masyarakat Lampung.

Ia menyebut perputaran ekonomi dan transaksi bisnis di ajang ini berjalan sangat nyata.

"Alhamdulillah XPONESIA 2026 berjalan dengan sangat sukses. Antusiasme peserta dan pengunjung luar biasa. Bahkan beberapa tenant kuliner telah habis terjual sejak hari pertama. Ini menunjukkan dukungan yang sangat besar dari kader HIPMI seluruh Indonesia terhadap produk-produk UMKM yang hadir," ujar Dimas, Senin (15/6/2026).

Kesuksesan ini diakui tidak lepas dari sinergi solid antara Ketua OC MUNAS HIPMI XVIII, Arief Satria Kurniagung, bersama Dimas H. Pribadi, serta tim inti panitia di balik layar.

Adapun jajaran tim penggerak XPONESIA 2026 di antaranya Imaduddin Indrissobir, Kevin Tambunan, Randy Sugiarto, Ira Damayanti Pohan, Yakuttinah Marjan, Yuke Elvandari, Mohammad Riski Borman, Wahyudi Yuka, dan Ario Pringgodany.

Melalui dukungan penuh dari Bank Indonesia, PNM, hingga Kementerian UMKM RI, XPONESIA 2026 sukses membuktikan bahwa kebangkitan UMKM membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

Ajang ini tidak hanya menjadi ruang pameran visual, melainkan wadah edukasi, networking, dan transaksi bisnis yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ke depan, XPONESIA diharapkan terus konsisten menjadi agenda unggulan HIPMI untuk mendorong UMKM Indonesia naik kelas, memperluas jaringan pasar, serta siap bersaing di kancah global," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)