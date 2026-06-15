Sepak Bola Dunia 2026

Dukung Inggris di Piala Dunia 2026, Wabup Pesawaran Berharap Final Lawan Portugal

Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali mengaku menjagokan Tim Nasional Inggris.

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Penulis: Oky Indra Jaya | Editor: taryono
zoom-inlihat foto Dukung Inggris di Piala Dunia 2026, Wabup Pesawaran Berharap Final Lawan Portugal
Tribunlampung.co.id/Oky Indra Jaya
DUKUNG INGGRIS - Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali. Dia menjagokan Tim Nasional Inggris di Piala Dunia 2026 yang digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. 
Ringkasan Berita:

Tribunlampung.co.id, Pesawaran -  Di tengah euforia Piala Dunia 2026 yang digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali mengaku menjagokan Tim Nasional Inggris.

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Meski mendukung Inggris, Antonius yang akrab disapa Anton itu mengidolakan megabintang Portugal, Cristiano Ronaldo. 

Ia bahkan berharap Inggris dan Portugal dapat bertemu di partai final.

"Tim saya Inggris, tapi kalau pemainnya Cristiano Ronaldo. Kalau bisa, ya ketemu di final," ujar Anton kepada Tribun Lampung, Senin (15/6/2026).

Kecintaannya terhadap sepak bola tidak hanya ditunjukkan dengan mengikuti perkembangan Piala Dunia

Anton juga berupaya mendorong kemajuan sepak bola di daerah dengan memberikan dukungan penuh kepada TS Saiburai FC, klub Liga 4 Lampung yang resmi bermarkas di Kabupaten Pesawaran.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyiapkan berbagai dukungan bagi klub tersebut, mulai dari penggunaan Lapangan Sukajaya Lempasing di Kecamatan Teluk Pandan sebagai markas hingga rencana pembangunan stadion sepak bola dan training center.

Anton berharap TS Saiburai FC dapat berkembang menjadi klub kebanggaan masyarakat Bumi Andan Jejama sekaligus menjadi wadah lahirnya talenta-talenta sepak bola asal Pesawaran.

(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)

 

Sumber: Tribun Lampung
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Piala Dunia
Pesawaran
Portugal
Inggris
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