Kapolres Lampung Timur Serahkan Penghargaan kepada Pasutri Perekam Aksi Begal di Jalintim

PENGHARGAAN - Pasutri Aditya Kurniawan dan Yunia Nur Asiah Ashofah menerima penghargaan dari Kapolres Lampung Timur AKBP Heti Patmawati, Senin (15/6/2026).

Ringkasan Berita: Kapolres Lampung Timur AKBP Heti Patmawati menyerahkan penghargaan kepada pasutri Aditya Kurniawan dan Yunia Nur Asiah Ashofah di Aula Tri Brata, Senin (15/6/2026).

Pasutri merekam aksi begal di Jalintim lewat dashcam dan membantu korban NK.

Kasat Reskrim AKP Stefanus Boyoh ungkap pelaku V (ABH) dan RA menyerahkan diri.

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur - Kapolres Lampung Timur AKBP Heti Patmawati menyerahkan penghargaan kepada pasangan suami istri (pasutri) Aditya Kurniawan dan Yunia Nur Asiah Ashofah atas kontribusi mereka dalam membantu pengungkapan kasus pembegalan di Jalan Lintas Timur (Jalintim), Lampung Timur.

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Penghargaan tersebut diberikan dalam upacara di Aula Tri Brata Polres Lampung Timur, Senin (15/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Kapolres menyampaikan apresiasi atas kepedulian masyarakat yang dinilai turut memperkuat tugas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.

“Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung tugas Polri. Apa yang dilakukan oleh Bapak Aditya Kurniawan dan Ibu Yunia Nur Asiah Ashofah menjadi bukti nyata bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama,” ujar AKBP Heti Patmawati.

Penghargaan diberikan setelah keduanya tanpa sengaja merekam aksi pembegalan menggunakan kamera dashcam saat melintas di lokasi kejadian pada Senin (8/6/2026).

Rekaman tersebut kemudian menjadi salah satu alat bantu penting dalam proses pengungkapan kasus oleh kepolisian.

Selain merekam kejadian, pasutri tersebut juga membantu korban berinisial NK, seorang warga asal Sumatera Selatan, dengan memberikan pertolongan dan mengantarkannya ke kantor polisi.

Akibat peristiwa itu, korban kehilangan satu unit telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp500.000.

Sementara itu, Satreskrim Polres Lampung Timur berhasil mengungkap kasus tersebut setelah melakukan penyelidikan berdasarkan laporan korban serta rekaman video yang sempat beredar di media sosial.

Dua terduga pelaku berinisial V (anak di bawah umur/ABH) dan RA kemudian menyerahkan diri ke Mapolres Lampung Timur dengan didampingi orang tua masing-masing.

Kasat Reskrim Polres Lampung Timur AKP Stefanus Boyoh menjelaskan, peristiwa pembegalan terjadi di Jalan Umum Desa Sukadana Tengah, Kecamatan Sukadana, sekitar pukul 09.30 WIB.

Saat itu, korban dipepet dua pelaku yang mengendarai sepeda motor sebelum diancam menggunakan senjata tajam dan diminta menyerahkan barang berharga.

“Pelaku mengancam korban dengan senjata tajam dan mengambil ponsel serta uang tunai milik korban,” ujar AKP Stefanus.

Dari hasil pengembangan penyidikan, polisi mengungkap bahwa kedua pelaku diduga tidak hanya melakukan aksi di satu lokasi.

Keduanya juga mengakui pernah melakukan tindak pidana serupa di tempat lain.

Sejumlah barang bukti turut diamankan, antara lain satu unit ponsel milik korban, satu bilah senjata tajam jenis badik, satu unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi, serta pakaian yang dikenakan pelaku.

“Para pelaku dikenakan pasal terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai ketentuan KUHP,” kata AKP Stefanus.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)