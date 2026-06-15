Aliansi Lampung Tarik Mandat Suarakan Enam Tuntutan di Depan DPRD

TUNTUTAN - Sekretaris Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bandar Lampung, Josua Sitorus menyampaikan enam tuntutan dalam aksi yang digelar Aliansi Lampung Tarik Mandat di depan Kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).

Ringkasan Berita: LMND Bandar Lampung menyampaikan enam tuntutan dalam aksi Aliansi Lampung Tarik Mandat di DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).

Tuntutan meliputi pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

Penurunan harga BBM dan bahan pokok.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Sekretaris Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bandar Lampung, Josua Sitorus, menyampaikan enam tuntutan dalam aksi Aliansi Lampung Tarik Mandat di depan Kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).

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Josua mengatakan, tuntutan utama massa adalah menjadikan pendidikan sebagai prioritas pemerintah dengan menjamin akses yang gratis, ilmiah, dan demokratis.

Menurutnya, negara berkewajiban memastikan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, demonstran juga mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat.

“Kami menuntut pemerintah mengambil langkah konkret untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat, termasuk stabilitas harga bahan pokok dan BBM,” ujar Josua.

Dalam aksinya, Aliansi Lampung Tarik Mandat turut meminta evaluasi dan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih.

Massa juga menyoroti rencana revisi Undang-Undang Polri dan mendesak agar regulasi tersebut ditinjau ulang, sekaligus menghentikan praktik militerisme di ruang sipil.

Tuntutan lainnya mencakup penerapan pajak kekayaan sebagai upaya mendorong keadilan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial, serta penegakan hak asasi manusia (HAM) yang dinilai masih belum berjalan optimal.

Mereka meminta pemerintah menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dan menjamin perlindungan hak warga negara secara konsisten.

Josua menegaskan, enam tuntutan tersebut merupakan aspirasi publik yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan kebijakan.

Seusai aksi yang berlangsung hingga pukul 16.00 WIB, massa membubarkan diri dan menyerahkan pernyataan sikap kepada pihak terkait.

Mereka juga mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah lebih besar apabila tuntutan tidak direspons.

Marindo Pantau Demo

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memantau langsung jalannya unjuk rasa mahasiswa yang digelar di depan Kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).

Marindo terlihat turun dari ruang kerjanya dan menuju halaman Sekretariat Pemprov Lampung untuk memantau situasi aksi sekitar pukul 12.50 WIB.

Pantauan Tribunlampung.co.id, tidak hanya menyaksikan dari kejauhan, Marindo juga sempat berbincang dengan sejumlah pihak di lokasi, termasuk dengan Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfret Jacob Tilukay.