BANGUN STADION - Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali. Pihak Swasta Siapkan Stadion dan Training Center untuk TS Saiburai FC di Pesawaran.

Ringkasan Berita: Pengembangan sepak bola Pesawaran didukung pihak swasta melalui rencana pembangunan stadion dan training center untuk TS Saiburai FC.

Fasilitas akan dibangun di lahan 5 hektare di Sukajaya Lempasing, Teluk Pandan.

Wakil Bupati menyebut proyek ini bertaraf internasional.

Tribunlampung.co.id, Pesawaran – Pengembangan sepak bola di Kabupaten Pesawaran akan diperkuat dengan rencana pembangunan stadion dan training center oleh pihak swasta untuk mendukung keberadaan TS Saiburai FC yang diproyeksikan menjadi klub kebanggaan masyarakat Bumi Andan Jejama.

Baca juga: Pohon Tumbang di Jalan Sultan Agung, Arus Lalu Lintas Sempat Tersendat

Wakil Bupati Pesawaran, Antonius Muhammad Ali, mengatakan bahwa pembangunan fasilitas tersebut sepenuhnya akan melibatkan pihak swasta sebagai bagian dari dukungan terhadap kemajuan sepak bola daerah.

“Fasilitas pendukung sepak bola sedang dipersiapkan. Nanti akan dibangun stadion dan training center oleh pihak swasta untuk mendukung pengembangan sepak bola di Pesawaran,” ujar Anton kepada Tribun Lampung, Senin (15/6/2026).

Ia menyebutkan, tim TS Saiburai FC akan bermarkas dan menjalani laga kandang di Lapangan Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan. Lahan seluas sekitar lima hektare telah disiapkan untuk pembangunan fasilitas tersebut.

“Lahannya sudah siap sekitar lima hektare. Ke depan akan dibangun stadion dan training center dengan fasilitas lengkap dan bertaraf internasional,” katanya.

Menurut Anton, kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat menjadi pusat pembinaan dan pengembangan sepak bola di Pesawaran. Selain mendukung pembinaan atlet, fasilitas tersebut juga diharapkan menunjang aktivitas dan perkembangan TS Saiburai FC.

Ia berharap, keberadaan klub yang ditopang fasilitas memadai tersebut dapat menjadi motor penggerak kemajuan sepak bola daerah sekaligus melahirkan bibit-bibit pesepak bola potensial dari Kabupaten Pesawaran.

Anton juga menegaskan bahwa dukungannya terhadap TS Saiburai FC tidak hanya dalam bentuk penyediaan infrastruktur. Ia turut memberikan dukungan langsung kepada tim saat berlaga di ajang Liga 4, termasuk ketika mewakili Provinsi Lampung pada putaran nasional.

Pada musim lalu, TS Saiburai FC berhasil melaju hingga babak nasional dan menembus 64 besar Liga 4. Meski langkah tim terhenti setelah kekalahan tipis, capaian tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menghadapi kompetisi musim berikutnya.

(Tribunlampung.co.id / Oky Indrajaya