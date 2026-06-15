Diduga Beruang Muncul di Pekon Kali Sari, Polisi Lakukan Pengecekan dan Koordinasi BKSDA

BERGERAK CEPAT - Jajaran Polsek Wonosobo Polres Tanggamus bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kemunculan seekor hewan yang diduga beruang di area perkebunan warga Pekon Kali Sari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Polres Tanggamus.

Ringkasan Berita: Polsek Wonosobo menindaklanjuti laporan warga terkait kemunculan diduga beruang di Pekon Kali Sari, Tanggamus

Petugas turun ke lokasi melakukan pengecekan dan koordinasi dengan aparat pekon

Ditemukan bekas cakaran pada pohon serta tanda yang diduga sarang

Tribunlampung.co.id, Tanggamus - Polsek Wonosobo Polres Tanggamus bergerak cepat menindaklanjuti laporan warga terkait kemunculan seekor hewan yang diduga beruang di area perkebunan Pekon Kali Sari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Senin (15/6/2026).

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Menindaklanjuti laporan tersebut, Kanit Intel Polsek Wonosobo Aipda Fuad Hamidi bersama Bhabinkamtibmas Aipda Agus Setiawan dan Bripka Vera Oktaviani turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan lapangan serta berkoordinasi dengan Kepala Pekon dan aparatur Pekon Kali Sari.

Kapolsek Wonosobo Iptu Primadona Laila mengatakan, dari hasil pengecekan awal, warga sempat melihat satwa diduga beruang berukuran sedang berada di bawah pohon jengkol yang tidak jauh dari aliran sungai. Di lokasi juga ditemukan bekas cakaran pada batang pohon serta tanda-tanda yang diduga sebagai sarang di sekitar area tersebut.

“Dari hasil pengecekan awal, memang terdapat laporan warga terkait kemunculan satwa yang diduga beruang serta sejumlah tanda di lokasi. Kami akan berkoordinasi dengan BKSDA Lampung untuk memastikan identifikasi dan penanganan lebih lanjut,” ujar Laila.

Ia menambahkan, pihaknya akan menggandeng Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung untuk memastikan jenis satwa tersebut sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat apabila keberadaannya kembali terpantau di sekitar permukiman maupun perkebunan warga.

Polsek Wonosobo juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada, tidak mendekati atau mencoba menangkap satwa tersebut, serta segera melapor kepada aparat pekon atau kepolisian jika kembali melihat kemunculannya.

(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)