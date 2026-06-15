KM Arof Dihantam Gelombang Tinggi di Lampung Timur, 2 ABK Masih Hilang

ABK MASIH HILANG - Proses pencarian hati kedua dua ABK kapal penangkap ikan, KM Arof hilang saat kapal diterjang gelombang tinggi di perairan Muara Kuala Penet, Kabupaten Lampung Timur, Senin (15/6/2026).

Ringkasan Berita: KM Arof hancur diterjang gelombang tinggi di Muara Kuala Penet, Lampung Timur, Sabtu (13/6/2026).

Kapal membawa 6 ABK asal Cirebon saat mencari ikan.

Cuaca buruk menyebabkan kapal kehilangan kendali dan tenggelam.

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur - Cuaca buruk yang melanda perairan Lampung Timur kembali memakan korban.

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Sebuah kapal penangkap ikan, KM Arof, dilaporkan hancur diterjang gelombang tinggi di perairan Muara Kuala Penet, Kabupaten Lampung Timur, Sabtu (13/6/2026).

Akibat kejadian tersebut, dua nelayan masih dinyatakan hilang di tengah laut, sementara empat lainnya berhasil selamat setelah sempat terombang-ambing di perairan.

Komandan Tim Rescuer Pos SAR Bakauheni, Feriansyah, menjelaskan bahwa peristiwa bermula saat kapal yang membawa enam anak buah kapal (ABK) asal Cirebon, Jawa Barat, sedang berlayar mencari ikan.

“Sekitar pukul 13.00 WIB, cuaca di perairan Muara Kuala Penet mendadak memburuk secara ekstrem. Angin kencang dan gelombang tinggi menghantam lambung kapal hingga kehilangan kendali dan akhirnya tenggelam,” ujar Feriansyah, Senin (15/6/2026).

Feri menambahkan, saat kapal mulai tenggelam, seluruh ABK terpaksa melompat ke laut untuk menyelamatkan diri.

Beruntung, sejumlah nelayan yang melintas di sekitar lokasi segera melakukan pertolongan dan berhasil mengevakuasi empat ABK dalam kondisi lemas. Namun, nakhoda kapal, Tarno (50), dan seorang ABK bernama Suarna (45), hingga kini masih dinyatakan hilang.

Hingga hari kedua pencarian pada Senin (15/6/2026), proses pencarian oleh Tim SAR Gabungan masih terkendala kondisi cuaca di perairan Lampung Timur.

“Hujan deras dan gelombang setinggi 1 hingga 1,5 meter sempat memaksa operasi pencarian dihentikan sementara demi keselamatan personel dan peralatan,” kata Feriansyah.

Ia menjelaskan, Tim SAR telah memperluas area pencarian hingga radius 45 nautical mile menggunakan dua Search and Rescue Unit (SRU). Namun, hingga sore hari, keberadaan kedua korban belum ditemukan.

“Operasi pencarian kembali dihentikan pada pukul 16.40 WIB dan akan dilanjutkan besok pagi dengan memperluas area penyisiran mengikuti arah arus laut,” ujarnya.

Menanggapi kejadian ini, Basarnas Lampung mengingatkan para nelayan dan pelaku usaha perikanan agar tidak mengabaikan perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba di laut.

Selain itu, pihaknya juga mengimbau agar setiap kapal melengkapi peralatan keselamatan serta memastikan kesiapan sebelum berlayar, termasuk ketersediaan alat keselamatan seperti jaket pelampung dan kelengkapan data awak kapal.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/Fajar Ihwani Sidiq)