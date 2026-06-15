Prodi Arsitektur Lanskap ITERA Dampingi Wisata Air Terjun Anglo Menuju Desa Berkelanjutan

PKM ITERA - Tim Dosen Prodi Arsitektur Lanskap ITERA melaksanakan PkM di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Pesawaran.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Pesawaran - Tim dosen Program Studi (Prodi) Arsitektur Lanskap Institut Teknologi Sumatera (ITERA) melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Pesawaran, melalui program redesain lanskap kawasan wisata Air Terjun Anglo.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung pengembangan desa binaan berbasis potensi lokal dan pariwisata berkelanjutan.

Program yang diketuai Zulvita Amanda, S.T., M.Ars.L. tersebut melibatkan sejumlah dosen (Ina Winiastuti, S.P., M.Ars.L., Dr. Muhammad Saddam Ali, S.P., M.Si., Annisa Tri Andina, M. Ars.L., Ananda Amelia Pandani, M.R.K.) dan mahasiswa Program Studi Arsitektur Lanskap ITERA.

Selama kegiatan berlangsung, tim melakukan survei lapangan, inventarisasi data, analisis kondisi tapak, hingga penyusunan rekomendasi desain kawasan wisata yang lebih aman, nyaman, dan ramah lingkungan.

Air Terjun Anglo yang berada di Desa Gunung Rejo memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam.

Kawasan seluas sekitar 4,4 hektare tersebut menawarkan panorama air terjun, aliran sungai, dan vegetasi alami yang masih terjaga.

Namun, di balik potensinya, kawasan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan fasilitas wisata, aksesibilitas yang belum optimal, penurunan jumlah pengunjung akibat fluktuasi debit air, hingga potensi bencana longsor dan banjir pada area dengan kontur lereng yang curam.

lihat foto PKM ITERA - Tim Dosen Prodi Arsitektur Lanskap ITERA melaksanakan PkM di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Way Ratai, Pesawaran.

Melihat kondisi tersebut, tim PkM Program Studi Arsitektur Lanskap ITERA menghadirkan konsep penataan kawasan yang mengintegrasikan aspek konservasi lingkungan, mitigasi bencana, serta pengembangan aktivitas wisata dan sosial masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, kawasan wisata diharapkan tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung serta mendukung peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Ketua tim PkM Zulvita Amanda menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan potensi daerah melalui pendekatan keilmuan Arsitektur Lanskap.

"Kami ingin menghadirkan rekomendasi desain yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

"Harapannya, hasil perancangan ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan pengelola wisata dalam mengembangkan Air Terjun Anglo secara bertahap dan berkelanjutan," sambung dia.

Dalam proses penyusunannya, tim juga melibatkan masyarakat dan pengelola wisata (BUMDES) melalui diskusi dan penggalian aspirasi.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa konsep pengembangan yang dihasilkan sesuai dengan karakter kawasan dan kebutuhan masyarakat lokal.

Salah satu konsep yang diusung dalam perancangan ini adalah "Amphitheater Alam: Ruang Pertunjukan dan Komunal dengan Latar Belakang Air Terjun."