Usia 22 Tahun, Vega Lampung Club Tegaskan Konsistensi Lewat Pelantikan Angkatan 19

HUT - Vega Lampung Club (VLC) merayakan hari jadi ke-22 tahun dan pelantikan anggota VLC angkatan 19 di Pemandian Air Panas, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Minggu (14/6/2026).(Dok VLC)

Ringkasan Berita: VLC rayakan HUT ke-22 sekaligus pelantikan anggota angkatan 19 di Natar, Lampung Selatan

Acara dihadiri seluruh member sebagai ajang silaturahmi dan kebersamaan

Dewan Pembina apresiasi kelancaran kegiatan dan tekankan jaga nama baik komunitas

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Vega Lampung Club (VLC) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 sekaligus melantik anggota baru angkatan 19. Kegiatan tersebut digelar di Kolam Pemandian Air Panas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Minggu (14/6/2026).

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Perayaan ini diikuti seluruh anggota VLC sebagai bentuk kebersamaan dan ajang mempererat silaturahmi antar-member.

Dewan Pembina VLC, Aan Misnanto, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut yang berjalan lancar. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota dan pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan acara.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh member dan pihak yang telah membantu sehingga HUT ke-22 VLC dan pelantikan angkatan 19 dapat berjalan dengan lancar,” kata Aan, Senin (15/6/2026).

Aan menambahkan, di usia ke-22 tahun, VLC diharapkan tetap menjaga kekompakan dan nama baik komunitas. Ia juga menekankan pentingnya menjaga silaturahmi di tengah kesibukan masing-masing anggota.

Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir komunikasi internal sempat kurang optimal, namun hal tersebut tidak mengurangi komitmen anggota terhadap komunitas.

“Kami menyadari masing-masing pengurus memiliki kesibukan, tetapi hal itu tidak mengurangi kecintaan terhadap VLC,” ujarnya.

Ia berpesan agar seluruh anggota tetap menjaga solidaritas, memperkuat persaudaraan, serta menghindari perilaku yang dapat mencoreng nama baik komunitas.

“Kami berharap anggota tetap solid, menjaga nama baik VLC, serta mempererat persaudaraan,” kata Aan.

Dalam kesempatan yang sama, VLC juga melaksanakan kegiatan sosial berupa pembersihan fasilitas musala Al Muttaqien di area pemandian air panas tersebut sebagai bagian dari rangkaian kegiatan HUT.

Sementara itu, Ketua YRFI (Yamaha Riders Federation Indonesia) Lampung, Isal, turut memberikan ucapan selamat atas peringatan HUT ke-22 VLC sekaligus pelantikan anggota baru.

“Usia 22 tahun merupakan pencapaian yang luar biasa. Ini menunjukkan konsistensi dan kebersamaan yang terjaga dengan baik,” ujarnya.

Ia berharap VLC terus berkembang dan menjadi wadah persaudaraan bagi para pecinta otomotif, khususnya pengguna Yamaha di Lampung.

“Selamat ulang tahun untuk VLC. Semoga semakin solid dan terus berkembang,” kata Isal.

YRFI Lampung sendiri merupakan wadah komunitas pengendara motor Yamaha yang menaungi berbagai klub dan komunitas di wilayah Lampung.

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)