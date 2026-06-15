Aliansi Lampung Tarik Mandat Minta Pemerintah Hentikan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih

SAMPAIKAN TUNTUTAN - Jenderal Lapangan aksi dari Universitas Lampung (Unila), Muhammad Tarehsya, membacakan enam tuntutan utama dalam aksi di Kantor DPRD Lampung Senin (15/6/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.

Ringkasan Berita: Aliansi Lampung Tarik Mandat desak evaluasi dan penghentian Program MBG serta Koperasi Desa Merah Putih.

Tuntut pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis sebagai prioritas negara.

Minta stabilitas harga kebutuhan pokok dan BBM.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Aliansi Lampung Tarik Mandat menyoroti kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih dengan mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh hingga penghentian program tersebut.

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Mereka menilai kedua kebijakan itu perlu ditinjau ulang karena dinilai belum menjawab kebutuhan mendasar masyarakat dan berpotensi tidak tepat sasaran dalam implementasinya di lapangan.

Dalam aksi yang digelar di depan Kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026), massa juga menempatkan isu pendidikan sebagai tuntutan utama.

Sekretaris Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Bandar Lampung, Josua Sitorus, menegaskan bahwa negara wajib menjamin akses pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh warga tanpa diskriminasi.

“Kami menuntut pemerintah mengambil langkah konkret untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat, termasuk stabilitas harga bahan pokok dan BBM,” ujar Josua.

Selain sektor pendidikan, massa aksi turut menyoroti tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

Mereka mendesak pemerintah segera mengambil langkah stabilisasi harga agar beban hidup tidak semakin meningkat dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Di sisi lain, Aliansi Lampung Tarik Mandat juga mengkritisi rencana revisi Undang-Undang Polri yang dianggap berpotensi memperluas ruang militerisme di ranah sipil.

Mereka meminta regulasi tersebut dikaji ulang secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat.

Tuntutan lainnya mencakup dorongan penerapan pajak kekayaan sebagai instrumen pengurangan ketimpangan ekonomi, serta penegakan hak asasi manusia (HAM) yang dinilai masih lemah.

Massa menekankan pentingnya penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM dan jaminan perlindungan hak warga secara konsisten oleh negara.

Josua menegaskan bahwa seluruh poin yang disuarakan merupakan aspirasi publik yang harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam perumusan kebijakan.

Seusai aksi yang berlangsung hingga pukul 16.00 WIB, massa membubarkan diri setelah menyerahkan pernyataan sikap, sembari menyatakan akan kembali turun ke jalan dengan jumlah lebih besar jika tuntutan tidak direspons.

Marindo Pantau Demo

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, memantau langsung jalannya unjuk rasa mahasiswa yang digelar di depan Kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026).

Marindo terlihat turun dari ruang kerjanya dan menuju halaman Sekretariat Pemprov Lampung untuk memantau situasi aksi sekitar pukul 12.50 WIB.