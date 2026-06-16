Peternak Ayam Potong di Pesawaran Keluhkan Pakan Naik Rp 10 Ribu per Karung

HARGA PAKAN NAIK - Harga pakan ayam potong di Pesawaran mengalami kenaikan sekitar Rp10 ribu per karung dalam sebulan terakhir.

Ringkasan Berita: Harga pakan ayam potong di Pesawaran mengalami kenaikan sekitar Rp10 ribu per karung dalam sebulan terakhir.

Kondisi ini dikeluhkan peternak karena berdampak pada meningkatnya biaya produksi.

Idrus, peternak ayam potong di Desa Sungai Langka, mengatakan kenaikan harga pakan dipicu oleh naiknya harga berbagai bahan baku.

Tribunlampung.co.id, Pesawaran - Harga pakan ayam potong atau ayam putih di Kabupaten Pesawaran mengalami kenaikan sekitar Rp10 ribu per karung dalam sebulan terakhir.

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Kondisi ini dikeluhkan peternak karena berdampak pada meningkatnya biaya produksi.

Idrus, peternak ayam potong di Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, mengatakan kenaikan harga pakan dipicu oleh naiknya harga berbagai bahan baku.

"Semua bahan-bahan naik. Harga pakan sekarang naik sekitar Rp10 ribu per karung," kata Idrus, Selasa (16/6/2026).

Menurutnya, harga pakan yang sebelumnya berkisar Rp 430 ribu per karung kini mencapai Rp 460 ribu per karung.

Bahkan, beberapa jenis pakan mengalami kenaikan dari sekitar Rp 400 ribu menjadi Rp 500 ribu per karung.

Saat ini, Idrus memelihara sekitar 300 ekor ayam putih atau ayam potong di kandangnya yang berada di Dusun 4, Desa Sungai Langka.

Meski biaya pakan meningkat, harga jual ayam potong di tingkat peternak masih bergantung pada ukuran dan bobot ayam.

Untuk ayam dengan ukuran tertentu, Idrus menjualnya sekitar Rp42 ribu per ekor, sedangkan ukuran lainnya berkisar Rp 35 ribu per ekor.

Idrus berharap harga pakan dapat kembali normal sehingga usaha peternakan ayam potong tetap berjalan dan tidak semakin membebani peternak.

"Harapannya harga bisa normal dan stabil lagi," ujarnya.

(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)