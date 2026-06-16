Berita Lampung

Peternak Ayam Potong di Pesawaran Keluhkan Pakan Naik Rp 10 Ribu per Karung

Harga pakan ayam potong di Pesawaran mengalami kenaikan sekitar Rp10 ribu per karung dalam sebulan terakhir. 

Tayang:
Penulis: Oky Indra Jaya | Editor: Reny Fitriani
zoom-inlihat foto Peternak Ayam Potong di Pesawaran Keluhkan Pakan Naik Rp 10 Ribu per Karung
Dokumentasi
HARGA PAKAN NAIK - Harga pakan ayam potong di Pesawaran mengalami kenaikan sekitar Rp10 ribu per karung dalam sebulan terakhir.  
Ringkasan Berita:
  • Harga pakan ayam potong di Pesawaran mengalami kenaikan sekitar Rp10 ribu per karung dalam sebulan terakhir. 
  • Kondisi ini dikeluhkan peternak karena berdampak pada meningkatnya biaya produksi.
  • Idrus, peternak ayam potong di Desa Sungai Langka, mengatakan kenaikan harga pakan dipicu oleh naiknya harga berbagai bahan baku.

Tribunlampung.co.id, Pesawaran - Harga pakan ayam potong atau ayam putih di Kabupaten Pesawaran mengalami kenaikan sekitar Rp10 ribu per karung dalam sebulan terakhir. 

Baca Juga: Misteri Sate Ayam Maut Akhirnya Terkuak, Menantu Simpan Dendam ke Mertua

Kondisi ini dikeluhkan peternak karena berdampak pada meningkatnya biaya produksi.

Idrus, peternak ayam potong di Desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, mengatakan kenaikan harga pakan dipicu oleh naiknya harga berbagai bahan baku.

"Semua bahan-bahan naik. Harga pakan sekarang naik sekitar Rp10 ribu per karung," kata Idrus, Selasa (16/6/2026).

Menurutnya, harga pakan yang sebelumnya berkisar Rp 430 ribu per karung kini mencapai Rp 460 ribu per karung. 

Bahkan, beberapa jenis pakan mengalami kenaikan dari sekitar Rp 400 ribu menjadi Rp 500 ribu per karung.

Saat ini, Idrus memelihara sekitar 300 ekor ayam putih atau ayam potong di kandangnya yang berada di Dusun 4, Desa Sungai Langka.

Meski biaya pakan meningkat, harga jual ayam potong di tingkat peternak masih bergantung pada ukuran dan bobot ayam. 

Untuk ayam dengan ukuran tertentu, Idrus menjualnya sekitar Rp42 ribu per ekor, sedangkan ukuran lainnya berkisar Rp 35 ribu per ekor.

Idrus berharap harga pakan dapat kembali normal sehingga usaha peternakan ayam potong tetap berjalan dan tidak semakin membebani peternak.

"Harapannya harga bisa normal dan stabil lagi," ujarnya.

(Tribunlampung.co.id/ Oky Indrajaya)

Sumber: Tribun Lampung
Tags
peternak ayam
harga
pakan
Pesawaran
Tribunlampung.co.id
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Berita Lampung
Video Pilihan
Detik-detik Mahasiswa Geruduk Diskusi Nusron Wahid-Budiman Sudjatmiko, Pejabat Prabowo Dievakuasi
Detik-detik Mahasiswa Geruduk Diskusi Nusron Wahid-Budiman Sudjatmiko, Pejabat Prabowo Dievakuasi
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

Update Jadwal & Skor
Grup G - Matchday 1
Selasa, 16 Juni 2026 | 02:00 WIB
Belgium
Belgia
1 - 1
Egypt
Mesir
Grup H - Matchday 1
Selasa, 16 Juni 2026 | 05:00 WIB
Saudi Arabia
Arab Saudi
1 - 1
Uruguay
Uruguay
Grup G - Matchday 1
Selasa, 16 Juni 2026 | 08:00 WIB
Iran
Iran
Live
New Zealand
Selandia Baru
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga

Berita Populer

Memuat video…
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan