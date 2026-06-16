Polisi Temukan Mobil Honda Brio yang Hilang di Pantai Sanggar Beach Lampung Selatan

PENCURIAN - Kolase tangkap layar rekaman CCTV pencurian mobil Honda Brio dan foto kendaraan yang telah berhasil ditemukan polisi. Mobil Honda Brio merah milik pengunjung yang hilang dicuri saat diparkir di kawasan Pantai Sanggar Beach, Kalianda, Lampung Selatan, akhirnya berhasil ditemukan polisi.

Ringkasan Berita: Polsek Kalianda dan Polres Lampung Selatan berhasil menemukan mobil Honda Brio merah milik pengunjung Pantai Sanggar Beach yang dicuri.

Polisi menangkap pelaku pencurian berinisial B di Bandar Lampung serta dua penadah berinisial S dan A di Candipuro

Mobil korban ditemukan dalam kondisi plat nomor telah diganti dan dijual seharga Rp 42 juta tanpa dokumen sah.

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Mobil Honda Brio merah milik pengunjung yang hilang dicuri saat diparkir di kawasan Pantai Sanggar Beach, Kalianda, Lampung Selatan akhirnya berhasil ditemukan polisi.

Baca juga: Polisi Buru Maling yang Bawa Kabur Honda Brio Merah Milik Bidan Rahayu

Kendaraan tersebut diketahui sempat berpindah tangan. Bahkan telah diganti pelat nomor polisinya. Kini mobil tersebut diamankan petugas kepolisian berikut dua orang yang diduga sebagai penadah.

Kapolsek Kalianda Iptu Sulyadi mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil kerja sama Polsek Kalianda dan Tekab 308 Presisi Polres Lampung Selatan.

Dua terduga penadah yang diamankan berinisial S (29) dan A (39) warga Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan.

Diketahui peristiwa pencurian mobil Honda Brio warna merah itu terjadi pada 1 April 2026 sekitar pukul 13.46 WIB.

Dalam kasus ini, polisi telah menangkap seorang pelaku pencurian berinisial B (38) warga Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung.

"Pelaku pencurian menggunakan mobil Toyota Vios untuk beraksi dan membawa kabur Honda Brio milik korban. Dari pengungkapan ini kami mengamankan mobil Honda Brio milik korban, mobil Toyota Vios yang digunakan pelaku, serta dokumen kendaraan," kata Sulyadi, Selasa (16/6/2026).

Korban bernama Rahayu (36) saat itu memarkirkan Honda Brio merah miliknya di area Pantai Sanggar Beach, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda.

Setelah meninggalkan kendaraan untuk makan siang bersama dua rekannya, korban mendapati mobil tersebut telah hilang saat hendak pulang.

Korban kemudian memeriksa rekaman CCTV bersama pengelola pantai. Dari rekaman tersebut terlihat seorang pria membawa kabur mobil korban dengan bantuan sebuah Toyota Vios berwarna hitam.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp 114 juta dan melaporkannya ke Polsek Kalianda.

Awal Mula Terungkap

Berbekal rekaman CCTV dan hasil penyelidikan di lapangan, polisi akhirnya berhasil melacak keberadaan salah satu pelaku.

Pada 9 April 2026, tim gabungan Polsek Kalianda dan Tekab 308 Presisi Polres Lampung Selatan menangkap BT di wilayah Telukbetung, Bandar Lampung.

Dari hasil pemeriksaan, BT mengakui melakukan pencurian Honda Brio milik korban bersama dua rekannya yang hingga kini masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Pengembangan kasus terus dilakukan hingga pada 13 Juni 2026, polisi memperoleh informasi mengenai keberadaan kendaraan milik korban di Kecamatan Candipuro.