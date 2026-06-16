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Jelang Musda VI Demokrat Lampung, Budiman AS dan Sejumlah Nama Ambil Formulir Pendaftaran

Panitia mulai membuka tahapan penjaringan bakal calon Ketua DPD Partai Demokrat Lampung periode 2026–2031.

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Penulis: Riyo Pratama | Editor: Reny Fitriani
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Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama
AMBIL FORMULIR - Jajaran pengurus Demokarat Lampung saat menerima bakal calon ketua DPD Demokarat Budiman AS mengambil formulir Senin (15/6/2026).  
Ringkasan Berita:
  • DPD Partai Demokrat Lampung akan menggelar Musda ke-VI pada 27 Juni 2026 mendatang di Ballroom Grand Mercure, Bandar Lampung.
  • Panitia mulai membuka tahapan penjaringan bakal calon Ketua DPD Partai Demokrat Lampung periode 2026–2031.
  • Menjelang pelaksanaan agenda tersebut, panitia mulai membuka tahapan penjaringan bakal calon Ketua DPD Partai Demokrat Lampung periode 2026–2031.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Lampung akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI pada 27 Juni 2026 mendatang di Ballroom Grand Mercure, Bandar Lampung.

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Sejumlah nama pun mulai mengambil formulir pendaftaran.

Ketua Organizing Committee (OC) Musda VI, Hanifal, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan, termasuk tahapan pendaftaran bagi bakal calon ketua DPD.

Berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, pelaksanaan Musda VI dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni 2026.

“Musda VI DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung akan dilaksanakan pada 27 Juni 2026,” kata Hanifal, Selasa (16/6/2026). 

Ia menjelaskan, pendaftaran bakal calon Ketua DPD Partai Demokrat Lampung dibuka mulai 12 hingga 20 Juni 2026.

Sementara pengembalian berkas persyaratan pencalonan berlangsung pada 13–20 Juni 2026.

“Selanjutnya, Pra Musda VI akan dilaksanakan pada 26 Juni 2026 atau sehari sebelum pelaksanaan Musda,” jelasnya.

Hanifal menambahkan, seluruh proses pengambilan formulir dan pengembalian berkas dilakukan di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung pada pukul 10.00–16.00 WIB.

Sejauh ini, sejumlah nama telah mengambil formulir pendaftaran. 

Di antaranya Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandar Lampung, Budiman AS.

Selain itu, sejumlah figur lain juga telah menyatakan kesiapan untuk meramaikan bursa calon Ketua DPD Partai Demokrat Lampung, di antaranya Almuhery serta beberapa ketua DPC dari wilayah Tulang Bawang Barat, Metro, dan Pesawaran.

Musda VI Partai Demokrat Lampung nantinya akan menjadi forum penentuan kepemimpinan baru DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung untuk periode lima tahun ke depan.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)

Sumber: Tribun Lampung
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Lampung
Budiman AS
Tribunlampung.co.id
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