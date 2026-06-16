Harga Terigu, Minyak Goreng hingga Kol di Pasar Kedaton Bandar Lampung Naik Signifikan

PEDAGANG - Mujiyem saat ditemui di toko sayur miliknya Selasa (16/6/2026). Pedagang Pasar Kedaton, Bandar Lampung mengungkap peningkatan harga kebutuhan bahan pokok.

Ringkasan Berita: Aktivitas jual beli di Pasar Raden Intan Bandar Lampung terpantau sepi pada hari libur Tahun Baru Islam.

Pedagang mengeluhkan penurunan omzet hingga lima puluh persen akibat rendahnya daya beli masyarakat.

Harga berbagai kebutuhan pokok seperti sayuran dan bumbu dapur mengalami kenaikan signifikan.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Beberapa orang terlihat berlalu-lalang di lorong Pasar Raden Intan (sebelumnya disebut Pasar Koga) Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Selasa (16/6/2026) pagi.

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Pasar yang biasanya menjadi pusat aktivitas jual beli masyarakat ini tidak terlihat padat meskipun di hari libur nasional, Tahun Baru Islam.

Sepinya pengunjung pasar sejalan dengan kondisi kantong para pedagangnya yang semakin tipis. Pendapatan mereka menurun lantaran lengangnya pembeli.

"Biasanya sehari saya bisa dapat omzet sekitar Rp2 juta, sekarang paling Rp1 juta," ujar Mujiyem pedagang sayuran dan kebutuhan dapur di pasar itu, Selasa.

Penurunan omzet tersebut dia yakini karena pengaruh menurunnya daya beli masyarakat akibat harga kebutuhan pokok yang terus meningkat. Imbasnya pembeli cenderung mengurangi jumlah belanja atau memilih komoditas yang lebih murah.

Saat ini, tambah Mujiyem, kenaikan harga signifikan terjadi pada awal bulan Juni ini. Dia mencontohkan bahan baku untuk pembuatan bakwan saja naik.

Seperti terigu, diungkap Mujiyem, harganya mengalami kenaikan Rp2.000. Tadinya Rp8.000 menjadi Rp10.000 per kilogram. Selain itu, sagu yang tadinya Rp13.000 menjadi Rp15.000 per kilogram.

Begitu pula kol atau kubis, kini harganya melonjak dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Tak cuma kol, sayuran yang harganya ikut meroket antara lain tomat, dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram.

Harga mentimun juga mengalami lonjakan, yang sebelumnya Rp8.000 menjadi Rp10.000 per kilogram.

Mujiyem menambahkan, harga minyak goreng kemasan merek MinyaKita yang biasanya dijual sekitar Rp17.000 kini mencapai Rp21.000. "Stok masih ada, tapi tinggal sedikit," ungkapnya.

Tak cuma sayuran, harga bumbu juga mengalami kenaikan. Antara lain bawang putih, yang sebelumnya dijual sekitar Rp30.000 per kilogram, kini mencapai Rp40.000 per kilogram.

Sementara itu, bawang merah yang sebelumnya berada di kisaran Rp40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram.

Kenaikan harga ini diakui Mujiyem sejak beberapa waktu terakhir seiring meningkatnya permintaan terhadap berbagai jenis sayuran.

Kondisi tersebut membuat sejumlah komoditas menjadi lebih sulit diperoleh di pasaran. "Kadang barang susah dicari. Kalau sudah banyak yang ambil, stok di pasar jadi berkurang," jelasnya.

Meskipun harga sejumlah komoditas mayoritas naik, ada beberapa yang mengalami penurunan.

Harga cabai, menurut Mujiyem turun. "Cabai sebelumnya Rp40.000 per kilogram, sekarang turun menjadi Rp32.000 per kilogram," katanya.

Penurunan harga juga terjadi pada telur, sebelumnya Rp28.000 per kilogram kini turun menjadi Rp26.000 per kilogram. (Tribunlampung.co.id/Bintang Puji Anggraini)