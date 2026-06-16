Polsek Telukbetung Utara Amankan Pawai Tahun Baru Islam

PENGAMANAN PAWAI - Polsek Telukbetung Utara mengamankan pawai memperingati Tahun Baru Islam yang digelar jemaah Khilafatul Muslimin di Kota Bandar Lampung, Selasa (16/6/2026) pagi.

Ringkasan Berita: Polsek Telukbetung Utara mengamankan pawai memperingati Tahun Baru Islam.

Pengamanan dilakukan sejak peserta memulai kegiatan dari Masjid Al-Khilafah di Jalan WR Supratman, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Telukbetung Utara.

Polisi juga melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah ruas jalan.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Polsek Telukbetung Utara melakukan pengamanan dan pengawalan kegiatan pawai memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah yang digelar jemaah Khilafatul Muslimin di Kota Bandar Lampung, Selasa (16/6/2026) pagi.

Pengamanan dilakukan sejak peserta memulai kegiatan dari Masjid Al-Khilafah di Jalan WR Supratman, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Telukbetung Utara.

Selain mengawal jalannya pawai, personel kepolisian juga melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang dilintasi peserta guna mengantisipasi kemacetan dan menjaga keamanan pengguna jalan.

Kapolsek Telukbetung Utara AKP Anton Saputra mengatakan, pihaknya menerjunkan personel di sejumlah titik untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib.

"Personel kami melakukan pengamanan dan pengawalan di sepanjang rute yang dilalui peserta pawai. Sejumlah ruas jalan yang menjadi lintasan kegiatan juga kami lakukan penjagaan dan pengaturan arus lalu lintas untuk memastikan situasi tetap aman dan lancar," ujar Anton.

Ratusan peserta yang terdiri dari pengurus, anggota Khilafatul Muslimin, perempuan, anak-anak hingga lansia tampak mengikuti pawai tersebut.

Mereka menempuh rute dari Masjid Al-Khilafah menuju Jalan Laksamana Malahayati, Jalan Yos Sudarso, Jalan Gatot Subroto, Jalan Slamet Riyadi Raya, kemudian kembali ke titik awal kegiatan.

Sebelum pawai dimulai, petugas kepolisian juga berkoordinasi dengan panitia penyelenggara dan pimpinan kegiatan guna memastikan pelaksanaan berjalan kondusif.

Menurut Anton, pihaknya turut memberikan imbauan kepada seluruh peserta agar tetap mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.

"Kami telah berkoordinasi dengan panitia dan pimpinan kegiatan agar pelaksanaan pawai berlangsung kondusif. Kami juga mengingatkan peserta untuk tetap mematuhi aturan serta menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung," katanya.

Berkat pengamanan yang dilakukan, arus lalu lintas di sepanjang rute pawai tetap berjalan normal dan tidak menimbulkan gangguan berarti bagi aktivitas masyarakat.

Hingga kegiatan berakhir, situasi terpantau aman dan kondusif.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )