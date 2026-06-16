Dua Bocah Lampung Masuk Timnas Indonesia untuk Tampil di Vietnam

MASUK TIMNAS - Dua pelajar asal Lampung, Komang Arya Ganesh dan Dimas Syafiq Sumantri, berfoto bersama pelatih Indra Sjafrie. Keduanya dipastikan menjadi bagian skuad Garuda Muda Indonesia yang tampil di ajang AFC Football Tournament 2026 di Hanoi, Vietnam.

Ringkasan Berita: Dua pelajar Lampung, Komang Arya Ganesh dan Dimas Syafiq Sumantri, masuk skuad Timnas Indonesia di ajang bergengsi AFC Football Tournament 2026 di Hanoi, Vietnam.

Keduanya bersama tim dijadwalkan menjalani pelepasan di kantor Kemenpora RI, Jakarta, sebelum bertolak ke Vietnam, Selasa (16/6/2026).

Komang dan Dimas kembali dipanggil setelah terpantau melalui program talent scouting pada kejuaraan sebelumnya di Malaysia.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Mimpi besar dua bocah Lampung untuk mengenakan jersey Timnas Indonesia menjadi nyata.

Dua pelajar asal Sai Bumi Ruwa Jurai, yakni Komang Arya Ganesh dan Dimas Syafiq Sumantri, dipastikan mengamankan tempat di skuad Garuda Muda Indonesia untuk bersaing di ajang bergengsi AFC Football Tournament 2026 di Hanoi, Vietnam.

Keduanya bersama tim dijadwalkan menjalani prosesi pelepasan di kantor Kemenpora RI, Jakarta, sebelum bertolak ke Vietnam, Selasa (16/6/2026).

Manajer Garuda Muda, Wiwik Juwita Sari, mengungkapkan bahwa kedua putra Lampung ini berhasil lolos setelah melewati proses penyaringan ketat berskala nasional.

"Kalau untuk seleksi, banyak sekali yang ikut, mungkin ada ratusan peserta dari seluruh Indonesia," ujar Wiwik, Selasa (16/6/2026).

Wiwik menjelaskan, Komang dan Dimas kembali dipanggil setelah terpantau melalui program talent scouting pada kejuaraan sebelumnya di Malaysia.

"Karena mereka sudah punya pengalaman ke Malaysia sebelumnya, jadi ya kami panggil kembali," tambah dia.

Pada turnamen di Vietnam nanti, Indonesia mengirimkan dua kelompok umur, yaitu U-12 (11 pemain) dan U-14 (13 pemain).

Dua slot utama di kategori U-14 kini resmi menjadi milik perwakilan Lampung.

Diketahui, Komang Arya Ganesh Nararya Nayottama merupakan pemain muda kelahiran Bandar Lampung, 2 September 2012.

Saat ini, Komang menempuh pendidikan di SMP Xaverius Terbanggi Besar dan aktif menjalani pembinaan sepak bola melalui SSB Be One United.

Ia merupakan putra dari pasangan I Nengah Aryata dan Made Sri Widyawati.

Komitmen keluarga dalam mendukung pendidikan dan pengembangan bakat olahraga menjadi fondasi penting yang mengantarkan Komang menembus skuad Garuda Muda.

Sementara itu, Dimas Syafiq Sumantri lahir di Kotabumi pada 5 Oktober 2012.

Dimas saat ini tercatat sebagai siswa Jannatunaim International College Bandar Lampung.