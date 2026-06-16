KASASI - Pengacara Bey Sujarwo dan tim kawal Thio Stefanus Sulistio bebas dari Rutan Bandar Lampung. Kejati Lampung kasasi putusan PT Tanjungkarang kasus mafia tanah Kemenag.

Ringkasan Berita: Kejati Lampung kasasi kasus mafia tanah Kementerian Agama (Kemenag) Lampung ke Mahkamah Agung.

Ricky Ramadhan mengatakan, pihak kejaksaan mengajukan kasasi ke tingkat MA terhadap putusan PT Tanjungkarang

PT Tanjungkarang melepas para terdakwa dengan alasan adanya pembenar atau pemaaf atas perbuatan para terdakwa.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung kasasi kasus mafia tanah Kementerian Agama (Kemenag) Lampung ke Mahkamah Agung (MA), Kamis (11/6/2026).

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Kasipenkum Kejati Lampung, Ricky Ramadhan mengatakan, pihak kejaksaan mengajukan kasasi ke tingkat MA terhadap putusan Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang.

"Kami update bahwa teman-teman teknis dari Kejati Lampung sudah melakukan kasasi atas putusan PT Tanjungkarang," kata Ricky Ramadhan, Selasa (16/6/2026).

Ia mengatakan, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melepas para terdakwa dengan alasan adanya pembenar atau pemaaf atas perbuatan para terdakwa.

Meskipun para terdakwa terbukti secara menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa.

Tim telah melayangkan atas kasasi terhadap terdakwa Thio Stefanus Sulistio, Lukman hingga Theresia Dwi Wijayanti.

Sebelumnya, terdakwa kasus tanah Kementerian Agama (Kemenag) di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Thio Stefanus Sulistio Cs dinyatakan bebas, Rabu (10/6/2026).

Melalui Putusan Banding Nomor 29/PID.SUS-TPK/2026/PT TJK, majelis hakim tingkat banding menganulir total putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang yang sebelumnya menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada Thio atas kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Kementerian Agama (Kemenag) di Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan.

Hakim PT Tanjungkarang menyatakan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag van Alle Rechtsvervolging), memulihkan harkat martabatnya, serta memerintahkan agar Thio segera dikeluarkan dari rumah tahanan (Rutan).

Kuasa hukum Thio Stefanus Sulistio, Bey Sujarwo, mengungkapkan rasa syukur yang teramat mendalam begitu mendengar kabar kebebasan kliennya.

Meski belum memegang lembar petikan putusan resmi secara fisik, kabar gembira ini dinilainya sebagai bukti otentik bahwa hukum di tanah air masih berpihak pada kebenaran materiil.

"Secara faktual, sejak awal kami melihat apa yang dilakukan klien kami tidak ada perbuatan melawan hukum sama sekali. Klien kami tidak memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi, serta tidak merugikan keuangan negara," tegas Bey Sujarwo dengan nada mantap, Rabu (10/6/2026).

Ketua DPC Peradi Bandar Lampung ini menambahkan, putusan ini mengembalikan hak-hak mendasar kliennya yang sempat terenggut.

Ia pun menyampaikan apresiasi moral kepada semua pihak, termasuk awak media yang terus mengawal jalannya persidangan secara objektif.

"Saya mengucapkan terima kasih secara moril kepada semua. Ini membuktikan bahwa di Indonesia, keadilan itu masih ada," ucapnya penuh emosional.

(Tribunlampung.co.id/Bayu Saputra)