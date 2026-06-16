MCI Lampung Prediksi Laga Sengit Piala Dunia: Portugal Unggul, Argentina Ditahan Imbang

PREDIKSI SKOR - Koordinator Wilayah Manchester City Indonesia (MCI) Lampung, Kadri memprediksi skor laga Piala Dunia antara Portugal vs RD Kongo 2-1 dan Argentina vs Aljazair 2-2.

Ringkasan Berita: Piala Dunia 2026 menyajikan laga Portugal melawan RD Kongo dan Argentina melawan Aljazair.

Kadri dari MCI Lampung memprediksi Portugal akan menang tipis atas RD Kongo.

Argentina diprediksi akan ditahan imbang oleh Aljazair dalam laga sengit.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Dua pertandingan menarik akan tersaji pada ajang Piala Dunia, Rabu (17/6/2026). Kedua pertandingan tersebut adalah Portugal menghadapi RD Kongo dan Argentina melawan Aljazair.

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Kedua laga tersebut diprediksi berlangsung sengit karena mempertemukan tim-tim dengan kekuatan dan motivasi besar.

Kadri, selaku Koordinator Wilayah Manchester City Indonesia (MCI) Lampung, menilai duel Portugal kontra RD Kongo akan menjadi salah satu pertandingan yang layak dinantikan para pecinta sepak bola dunia.

Portugal vs RD Kongo

Menurutnya, Portugal datang sebagai salah satu penantang kuat gelar juara berkat kombinasi pemain senior dan generasi emas yang dimiliki saat ini.

Selain itu, turnamen ini diperkirakan menjadi penampilan terakhir Cristiano Ronaldo di ajang sepak bola empat tahunan tersebut.

"Portugal memiliki banyak pemain berkualitas seperti Bruno Fernandes dan Vitinha yang menjadi motor permainan tim. Ditambah lagi banyak pemain muda yang tampil di liga-liga top Eropa sehingga membuat Portugal sangat berbahaya," ujar Kadri, Selasa (16/6/2026).

Meski demikian, ia menegaskan RD Kongo juga tidak bisa dipandang sebelah mata.

Tim asal Afrika tersebut diperkuat sejumlah pemain yang berkarier di kompetisi Eropa dan memiliki pengalaman bermain di level tertinggi.

"Salah satu pemain yang patut diwaspadai adalah Yoane Wissa. Pengalamannya bermain di Liga Inggris bersama Newcastle United bisa menjadi pembeda dalam pertandingan ini. Saya melihat laga ini akan berlangsung terbuka dan saling menyerang," katanya.

Argentina vs Aljazair

Sementara itu, pertandingan Argentina vs Aljazair juga diprediksi berlangsung menarik.

Argentina datang dengan status juara bertahan Piala Dunia 2022 dan masih diperkuat kerangka tim yang sukses meraih gelar di Qatar.

Kadri menilai pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Argentina untuk membuktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu kandidat kuat juara sekaligus berupaya mempertahankan gelar yang diraih empat tahun lalu.

"Argentina masih memiliki fondasi tim yang kuat. Selain itu, turnamen ini bisa menjadi panggung terakhir Lionel Messi di Piala Dunia sehingga tentu ada motivasi besar untuk memberikan hasil terbaik," ujarnya.

Namun, Aljazair dipastikan tidak akan menyerah begitu saja dan memberikan perlawanan yang maksimal.

Setelah kembali tampil di Piala Dunia 2026, tim berjuluk The Desert Foxes itu membawa kombinasi pemain senior dan muda yang berkiprah di kompetisi Eropa.