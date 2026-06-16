10 Kloter Jemaah Haji Lampung 2026 Telah Kembali ke Kampung Halaman

JEMAAH HAJI - Ilustrasi jemaah haji Lampung tiba di Asrama Haji Rajabasa Bandar Lampung. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Provinsi Lampung mencatat 10 Kelompok Terbang (Kloter) jemaah haji asal Bumi Ruwa Jurai tahun 1447 H / 2026 M sudah kembali ke kampung halaman.

Ringkasan Berita: Sebanyak 4.397 jemaah haji asal Lampung dari 10 kloter telah tiba kembali di tanah air.

Jemaah haji masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta sebelum menuju Asrama Haji Rajabasa.

Terdapat 11 jemaah yang melakukan tanazul dan 3 jemaah yang dirawat karena sakit di Jakarta.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Provinsi Lampung mencatat 10 kelompok terbang (Kloter) jemaah haji asal Bumi Ruwa Jurai tahun 1447 H / 2026 M telah kembali ke kampung halaman.

Baca juga: Tangis Haru dan Pelukan Hangat Sambut Kepulangan 275 Jemaah Haji Kota Metro

Dari Kloter tersebut, 4.397 jemaah dilaporkan telah pulang dan tiba haji Debarkasi Antara Provinsi Lampung tahun 1447 H / 2026 M.

Humas Kanwil Kemenhaj Provinsi Lampung, Syarief Ediansah, mengatakan bahwa jemaah masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soeta) dan telah tiba di Asrama Haji Rajabasa, Bandar Lampung.

"Data terbaru, sudah ada 10 kloter yang tiba di tanah air, yang sudah tiba di Lampung ada sekitar 4.397 jemaah," kata Syarief Ediansah, Selasa (16/6/2026)

Ia menjelaskan, total jemaah yang telah kembali ke tanah air sebenarnya berjumlah 4.419.

Namun sebagian kecil diantaranya melakukan tanazul maupun mendapat perawatan karena sakit saat tiba di Jakarta.

"Total jemaah tiba di Soeta ada 4.419 orang, tapi ada jemaah Tanazul di Jakarta 11 orang," Kata dia.

Adapun Tanazul merupakan program mutasi perpindahan kloter karena alasan khusus.

Sementara itu, tercatat ada 3 jemaah yang dilaporkan sakit dan mendapat perawatan di Jakarta.

"Untuk yang sakit ada 3 orang, mereka di Jakarta bersama pendampingnya,"

Sesuai jadwal pergerakan Jemaah, rombongan jemaah haji berikutnya akan segera menyusul tiba di Lampung pada Rabu Dinihari.

"Selanjutnya yang pulang adalah JKG 18, mereka dijadwalkan tiba di Asrama Haji Rajabasa pada 17 Juni 2026 dini hari sekitar pukul 01.15 Wib," jelasnya.

"Jemaah JKG 18 ini dari 5 daerah, ada Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Barat dan Lampung Tengah," jelasnya.

Lebih lanjut, Syarief mengatakan bahwa proses pemulangan jemaah haji asal Lampung sendiri masih berlangsung hingga 29 Juni mendatang.

"Sekarang sudah 10 kloter yang pulang, masih ada 4 Kloter lagi yang masih di tanah suci, ada JKG 18, JKG 19, JKG 21, dan JKG 31 yang gabungan dengan jemaah Jakarta," imbuhnya.

"Kita doakan semoga pemulangan semua jemaah berjalan lancar dan jemaahnya sehat selamat, dan menjadi haji yang mabrur," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)