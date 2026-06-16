BBM NONSUBSIDI - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Amaluddin, Selasa (16/6/2026). Kenaikan harga BBM Nonsubsidi dinilai tekan sektor industri, DPRD dorong energi terbarukan.

Ringkasan Berita: Kenaikan harga BBM non-subsidi dipastikan akan membawa dampak terhadap berbagai sektor ekonomi masyarakat.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Amaluddin, menilai sektor industri, pelaku UMKM, hingga daya beli masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dari kebijakan tersebut.

Ia menilai solusi jangka panjang tidak cukup hanya melalui penghematan penggunaan energi.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dipastikan akan membawa dampak terhadap berbagai sektor ekonomi masyarakat.

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Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Amaluddin, menilai sektor industri, pelaku UMKM, hingga daya beli masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dari kebijakan tersebut.

Menurut Amaluddin, kenaikan harga BBM hampir selalu diikuti meningkatnya biaya produksi dan distribusi yang kemudian berujung pada kenaikan harga barang dan jasa di tengah masyarakat.

“Pastilah punya dampak. Terutama terhadap sektor industri, UMKM, dan pada akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” ujar Amaluddin, Selasa (16/6/2026).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui langkah efisiensi penggunaan energi agar beban biaya operasional masyarakat maupun pelaku usaha tidak semakin berat.

Meski demikian, Amaluddin menilai solusi jangka panjang tidak cukup hanya melalui penghematan penggunaan energi.

Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan impor BBM.

“Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan bahan bakar fosil. Pemerintah harus serius mendorong penggunaan energi alternatif dan energi terbarukan, seperti gas, bioetanol, dan sumber energi lainnya yang lebih berkelanjutan,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrat itu juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap ketersediaan stok BBM nasional.

Menurutnya, dinamika pasar energi global masih menjadi faktor yang sangat memengaruhi pasokan dan harga BBM di dalam negeri.

Karena itu, ia meminta pemerintah memastikan distribusi dan cadangan energi tetap terjaga sembari mempercepat agenda transisi energi nasional.

“Selama kita masih bergantung pada impor, persoalan pasokan dan harga akan terus rentan terhadap gejolak internasional. Karena itu, pemerintah harus memastikan ketersediaan stok sekaligus mempercepat transisi menuju energi terbarukan,” pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)