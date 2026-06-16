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Harga Pertamax Naik, Biaya Perjalanan Dinas Pemkab Lampung Tengah Tak Berubah

Asisten Pemerintahan dan Kesra Lampung Tengah, Candra Puasati menyatakan bahwa biaya perjalanan dinas tidak berubah meski harga BBM nonsubsidi naik. 

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Penulis: Fajar Ihwani Sidiq | Editor: Reny Fitriani
zoom-inlihat foto Harga Pertamax Naik, Biaya Perjalanan Dinas Pemkab Lampung Tengah Tak Berubah
Tribunlampung.co.id/Fajar Ihwani Sidiq
BIAYA PERJANAN DINAS TETAP - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Lampung Tengah, Candra Puasati. Biaya perjalanan dinas Pemkab Lampung Tengah tidak berubah meskipun terjadi kenaikan harga BBM Nonsubsidi, Selasa (16/6/2026). 

Ringkasan Berita:
  • Asisten Pemerintahan dan Kesra Lampung Tengah, Candra Puasati menyatakan bahwa biaya perjalanan dinas tidak berubah meski harga BBM nonsubsidi naik. 
  • Candra mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tetap mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023. 
  • Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah akan mengajukan penyesuaian SSH. 

Tribunlampung.co.id, Lampung Tengah - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Lampung Tengah, Candra Puasati menyatakan bahwa biaya perjalanan dinas tidak berubah meskipun terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi.

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Candra mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tetap mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 mengatur tentang Perubahan atas Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR).

"Untuk kendaraan dinas yang dipakai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tidak melihat harga, namun sudah ada jatahnya sesuai peraturan pemerintah Eselon 2 biaya perjalanan dinas selama sebulan Rp 2.100.000,"

"Jadi ya sedapatnya, berapapun harga BBM saat ini," ujar Chandra, Selasa (16/6/2026).

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah akan mengajukan penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) pada rapat APBD Perubahan mendatang.

Langkah ini diambil mengingat seluruh kendaraan dinas milik operasional pemerintah daerah diwajibkan menggunakan BBM non-subsidi.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Tengah, Setiawan Subing, menjelaskan bahwa SSH ini sangat krusial. 

Nantinya, kata dia, standar tersebut akan menjadi acuan dasar bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

"SSH ini ditujukan sebagai acuan dasar bagi OPD dalam menyusun perencanaan dan anggaran (RKA) untuk mencegah terjadinya penggelembungan harga (markup) dan pemborosan," ujar Setiawan.
 
Selain melakukan penyesuaian anggaran secara administratif, Pemkab Lampung Tengah juga menyiapkan strategi operasional di lapangan. 

Setiawan menilai, penerapan kombinasi pola kerja Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) yang sempat tren beberapa waktu lalu, kini kembali relevan untuk diterapkan.

Strategi WFH dan WFO dinilai menjadi solusi instan yang cukup ampuh untuk meminimalisir mobilitas berlebih, yang berujung pada pemborosan biaya perjalanan dinas.

Hingga saat ini, Setiawan menegaskan bahwa anggaran untuk biaya perjalanan dinas di lingkungan Pemkab Lampung Tengah masih menggunakan plot anggaran yang lama.

Jadi, kata dia, besarannya sudah ditentukan, dan pemakaiannya harus disesuaikan dengan besaran operasional per tahun yang telah dialokasikan, sampai ada peraturan baru terkait besaran operasional yang dikeluarkan pemerintah

Jika nantinya ada usulan penyesuaian untuk merespons kenaikan harga Pertamax, seluruh OPD harus menunggu ketetapan resmi dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran. 

Sumber: Tribun Lampung
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Pertamax
harga
Pemkab Lampung Tengah
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