Atlet Senam Aerobik Lampung Borong 18 Medali Kejuaraan Gymnastic Jakarta Open 2026

BORONG MEDALI - Atlet Gymnastic Lampung saat mengikuti Kejuaran Gymnastic Jakarta Open 2026. Dalam kejuaraan ini para atlet borong 18 medali.

Ringkasan Berita: Atlet senam aerobik Lampung berhasil meraih 18 medali dalam ajang Kejuaraan Gymnastic Jakarta Open 2026.

Pelatih Aerobik Gimnastik Lampung, Hasan Udin menjelaskan, bahwa 18 medali yang diborong anak asuhnya membuktikan bahwa atlet aerobik Lampung patut diperhitungkan.

Pihaknya bersyukur dengan pencapaian para atlet muda Lampung di Kejuaraan Gymnastic Jakarta Open 2026.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Atlet senam aerobik Lampung berhasil meraih 18 medali dalam ajang Kejuaraan Gymnastic Jakarta Open 2026 di Gedung Senam Radin Inten, Jakarta, 12-14 Juni 2026.

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Pelatih Aerobik Gimnastik Lampung, Hasan Udin menjelaskan, bahwa 18 medali yang diborong anak asuhnya membuktikan bahwa atlet aerobik Lampung patut diperhitungkan.

"Kami pada kejuaraan yang diikuti 383 atlet dari 10 provinsi seluruh Indonesia, alhamdulillah atlet aerobik Lampung menurunkan 20 atlet muda binaan HAGC berhasil meraih 7 medali emas, 4 perak dan 7 medali perunggu," kata Hasan Udin, Selasa (16/6/2026).

Ia mengatakan, kategori aerobik gymnastics atlet Lampung meraih 4 emas, 3 perak dan 4 perunggu.

Kategori senam karet, atlet Lampung meraih 2 emas dan 2 perunggu.

"Lalu 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu diperoleh dari Senam Aerobik Marathon," ujar Hasan.

Pihaknya bersyukur dengan pencapaian para atlet muda Lampung di Kejuaraan Gymnastic Jakarta Open 2026.

"Dari perolehan 18 medali tersebut dan alhamdulillah Provinsi Lampung meraih juara umum kedua," ucapnya.

"Hasil yang baik untuk pembinaan Aerobik Gimnastik Lampung, pada setiap kelompok umur baik laki-laki maupun perempuan, adik-adik bisa menampilkan yang terbaik dengan rata-rata masuk 3 besar," terusnya.

Hasan mengingatkan para atlet untuk tidak cepat berpuas diri.

Atlet diharapkan tetap fokus berlatih untuk menghadapi event-event selanjutnya, termasuk ajang Indonesia Open 2026 pada Juli mendatang.

Para atlet bulan depan akan dihadapkan dengan event Indonesia Open 2026.

"Mudah-mudahan adik-adik tetap fokus, tidak cepat puas, dan tetap kerja keras," kata Hasan.

Hasan menjelaskan pada Kejuaraan Gymnastic Jakarta Open 2026 Lampung tidak menurunkan atlet di kategori senior.