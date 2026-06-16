Tim Arsitektur Lanskap ITERA Rancang Konsep Integrated Farming di PKK Agropark Lampung

IFS - Tim Arsitektur Lanskap ITERA merancang konsep kawasan berbasis Integrated Farming System (IFS) di PKK Agropark Lampung, Desa Sabah Balau.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Lampung Selatan - Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Program Studi Arsitektur Lanskap Institut Teknologi Sumatera (ITERA) melaksanakan perancangan kawasan berbasis Integrated Farming System (IFS) di PKK Agropark Lampung, Desa Sabah Balau, Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

Kegiatan yang dilaksanakan Februari 2026 ini bertujuan memberikan rekomendasi pengembangan kawasan agrowisata yang lebih produktif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui konsep sistem pertanian terpadu.

Program ini diketuai Cipta Vidyana, S.Pd., M.Ars bersama tim dosen lintas bidang dari Program Studi Arsitektur Lanskap dan Biologi ITERA.

PKK Agropark Lampung merupakan kawasan agrowisata yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Namun demikian, kondisi eksisting menunjukkan masih adanya kendala berupa penataan lahan yang belum optimal, fasilitas yang kurang terawat, serta sistem pengelolaan kawasan yang belum maksimal.

Melalui pendekatan Integrated Farming System, tim PKM (Cipta Vidyana, S.Pd.,M.Ars., Septi Maulidyah, S.T., M.T., Martin Muljana, S. T., M.Ars.L., Dr. Rizka Nabilah, S.Si., M.Si.,

, Fajar Islam Sitanggang, S.Si., M.Si., Annisa Tri Andina, S.T., M.Ars.L., Resty Aprila Hardi, S.Ars., M.UD., Nazwa Putri Azizah) menawarkan solusi pengelolaan kawasan berbasis prinsip zero waste dan efisiensi sumber daya.

Sistem ini mengintegrasikan berbagai sektor produksi dalam satu siklus berkelanjutan, di mana limbah dari satu sektor dapat dimanfaatkan kembali sebagai sumber daya bagi sektor lainnya.

Sebagai contoh, limbah peternakan diolah menjadi pupuk organik untuk kebutuhan pertanian, sementara hasil samping pertanian dimanfaatkan sebagai pakan ternak.

Kegiatan PKM diawali dengan survei lapangan, wawancara dengan pengelola kawasan, inventarisasi kondisi fisik, biologi, dan sosial budaya tapak, kemudian dilanjutkan dengan analisis, penyusunan konsep desain, hingga pembuatan siteplan dan visualisasi tiga dimensi (3D).

Hasil perancangan menghasilkan pembagian enam zona utama kawasan, yaitu zona rekreasi, zona pertanian hortikultura, zona transisi, zona estetika dan edukasi, zona pertanian hidroponik, serta zona pertanian TOGA.

lihat foto IFS - Tim Arsitektur Lanskap ITERA merancang konsep kawasan berbasis Integrated Farming System (IFS) di PKK Agropark Lampung, Desa Sabah Balau.

Selain itu, desain juga dilengkapi dengan konsep vegetasi, area pengolahan kompos, kolam budidaya, kandang ternak, playground, gazebo, dan fasilitas edukasi agrowisata.

Ketua tim PKM Cipta Vidyana menyampaikan, konsep desain ini diharapkan dapat menjadi acuan pengembangan kawasan PKK Agropark secara bertahap dan berkelanjutan.

“Integrated Farming bukan hanya tentang meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga membangun sistem pertanian yang efisien, ramah lingkungan, edukatif, dan mampu mendukung ketahanan pangan masyarakat,” ujarnya.

Selain menghasilkan dokumen akademik berupa laporan, siteplan, dan visualisasi desain, kegiatan ini juga menjadi bentuk kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan kawasan agrowisata berbasis potensi lokal di Provinsi Lampung.

Tim PKM berharap hasil perancangan ini dapat menjadi dasar implementasi pengembangan kawasan PKK Agropark Lampung di masa mendatang melalui dukungan berbagai pihak, baik pemerintah, pengelola kawasan, maupun masyarakat setempat.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/rls)