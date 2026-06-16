Dosen Unila Sebut Demonstrasi Mahasiswa di Lampung Representasikan Persoalan Rakyat

DEMONSTRASI - Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa di depan Kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026) dinilai telah merepresentasikan berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat Indonesia saat ini, mulai dari tekanan ekonomi hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Ringkasan Berita: Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Lampung untuk menyuarakan persoalan ekonomi dan kepercayaan publik.

Dosen FISIP Unila Robi Cahyadi menilai tuntutan mahasiswa sudah tepat dan merepresentasikan kondisi masyarakat.

Massa menyampaikan enam tuntutan strategis termasuk pendidikan gratis dan penolakan program Makan Bergizi Gratis.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung– Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa di depan Kantor DPRD Lampung, Senin (15/6/2026), dinilai telah merepresentasikan berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat Indonesia saat ini.

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Persoalan yang tengah dihadapi masyarakat itu mulai dari tekanan ekonomi hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dosen FISIP Universitas Lampung (Unila), Robi Cahyadi menilai sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut sudah tepat karena menyentuh isu-isu strategis yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kritik dan poin tuntutan mahasiswa saat demonstrasi sudah tepat dan merepresentasikan kondisi masyarakat Indonesia yang sedang mengalami turbulensi ekonomi serta ketidakpercayaan terhadap kinerja presiden, wakil presiden, dan pemerintah," kata Robi, Selasa (16/6/2026).

Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah, di antaranya mewujudkan pendidikan gratis, menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi tertentu yang dinilai bermasalah, merevisi Undang-Undang Polri yang telah disahkan, menerapkan regulasi pajak kekayaan (wealth tax) untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, serta memperkuat penegakan hak asasi manusia (HAM).

Menurut Robi, penyampaian aspirasi melalui aksi demonstrasi merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang penting dalam sistem demokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa peran mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil tidak berhenti pada penyampaian tuntutan semata.

Ia mendorong agar mahasiswa bersama elemen civil society terus melakukan pemantauan terhadap kinerja pemerintah secara berkala untuk memastikan adanya perubahan dan perbaikan kebijakan yang berdampak pada kondisi ekonomi nasional.

"Selanjutnya mahasiswa dan civil society wajib memantau kinerja pemerintah secara berkala untuk melihat sejauh mana perubahan yang dilakukan pemerintah, khususnya dalam upaya menekan nilai tukar rupiah dan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia," ujarnya.

Robi menambahkan, pengawasan publik yang konsisten diperlukan agar berbagai kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai harapan masyarakat dan menjawab tantangan ekonomi yang masih dihadapi Indonesia saat ini.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )